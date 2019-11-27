Instagram'da yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra, fıtık ameliyatı oldu.

"BUNLARIN HEPSİ LOKUM"

Ciğerci'nin, "Bunların hepsi lokum" diyerek eşinin ayak parmaklarını tek tek öptüğü görüntüler, kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Ünlü fenomen takipçilerinden, "Aşk böyle bir şey işte" ve "Midem bulandı. Sevgiyi göstermenin farklı yolları var" şeklinde yorumlar geldi.

Önceki gün Ciğerci, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla eşinin ameliyat olduğunu duyurarak, takipçilerinden dua istemişti.