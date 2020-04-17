"HAFTANIN 6 GÜNÜ SPOR YAPAN BİR İNSANIM"

Bu haberler bana çok saçma geliyor. Ben her zaman doğal güzelliğimle anılıyorum. Hatta şimdi spora gidiyorum.

Ben haftanın 6 günü spor yapan birisiyim, insanlar 'Burnunu da mı squat ile kaldırdın?' diyorlar ama burnum hala çok büyük, patlıcan gibi. Rahat olsunlar.