Selim ölümden döndü!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Beyoğlu'ndaki bir apartmanın ikinci katı gece saatlerinde kurşunlandı. Mermilerin delip geçtiği camın hemen ardında 11 yaşındaki çocuğun odası vardı. O gün tesadüfen salonda uyuyan Selim, mucize eseri yara almadı. Saldırının sır perdesi ise henüz aralanmadı.
Giriş: 03.04.2025 - 21:30 Güncelleme: 03.04.2025 - 21:30
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Beyoğlu'ndaki bir apartmanın ikinci katı gece saatlerinde kurşunlandı.
Mermilerin delip geçtiği camın hemen ardında 11 yaşındaki çocuğun odası vardı.
O gün tesadüfen salonda uyuyan Selim, mucize eseri yara almadı.
Saldırının sır perdesi ise henüz aralanmadı.
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