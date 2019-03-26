Bağımsız Türkiye Partisi 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Selim Kotil'i açıkladı. BTP'nde aktif olarak da Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Selim Kotil'in hayatı ve kariyeri büyük merak konusu oldu. Peki, Selim Kotil kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

SELİM KOTİL KİMDİR?

25 Şubat 1970 yılında İstanbul’da doğan Selim Kotil aslen Rizelidir. İstanbul Atatürk Fen Lisesi’ni Türkiye derecesi ile kazanan Kotil, lise yıllarında fizik ve matematik olimpiyat takımlarının başında yer aldı. Yine derece yaparak Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi’ni bitirdikten sonra ikinci üniversite olarak iktisat fakültesinden mezun oldu.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Kotil, aynı zamanda eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aytekin Kotil’in de yeğenidir. İyi derecede İngilizce bilen Kotil, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Selim Kotil, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde BTP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.