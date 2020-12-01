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Pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde Selim, Cemil ile birlikte yola çıkarak Çukur'dan ayrılmayı planlarken finalde karşılaştığı manzara herkesi şoke etti. Çağatay'ın, Cemil'i kullanarak Selim'i tuzağa düşürdüğü finalde korku dolu anlar yaşandı. Yapacağı hamle ise şimdiden büyük merak konusu oldu.

SOSYAL MEDYA #PORTAKALKİMDE DEDİ!

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 7.01 izlenme oranı (rating),13.90 izlenme payı (share),AB'de 5.88 izlenme oranı (rating),12.40 izlenme payı (share),Total’de 7.93 izlenme oranı (rating),16.18 izlenme payı (share) elde etti. Bölüm etiketi #portakalkimde ise Twitter Türkiye'de 11 saat 15 dakika TT listesinde kaldı.

YAMAÇ VE CUMALİ'NİN DUYGUSAL ANLARI!

Çukur'un tapularını ele geçirerek Cumali'yi büyük bir çıkmaza sokan Çağatay, Ogeday'ın öldüğünü zannederken Yamaç'ın oyununa geldi. Yamaç, Çağatay'ın suikast planına engel olarak Ogeday'ın hayatını kurtardı. Tapular için kendini çaresiz ve suçlu hisseden Cumali, Ogeday'ı kurtardıktan sonra Yamaç ile gerçek ve içten bir yüzleşme yaşadı.

"Babama niye sıktın?" sorusu üzerine Yamaç'ın söyledikleri herkesi derinden etkilerken, yüreklere dokunan bu yüzleşmeden sonra Cumali, kardeşine uzun uzun sarıldı. İkili, herkesi etkileyen bu duygusal anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.

"Babama niye sıktın bebe?"

ÇUKUR, CUMALİ'Yİ KURTARDI!

Cumali'nin Çağatay'a tapuları kaptırdığını öğrenen Yamaç, onları geri almak için bir çözüm yolu ararken Çağatay, Cumali'ye tapuları o öldüğünde kardeşine vereceğini söyledi. Cumali, Çukur için kendi canını feda etmeye hazırdı. Yamaç ise Ogeday'ın hayatını kurtarmasına karşılık Süreyya'dan tapuları almasını istedi. Yamaç'ın bu hamlesi, Süreyya ve Seren ile sürpriz bir iş birliğine yol açtı. Yamaç, tapuları geri almayı başardı ancak her şeyden habersiz olan Cumali, ölümüne doğru yola çıktı. Cengiz'i arayıp teslim olan Cumali, Erdenetler'in çiftliğine geldiğinde Cengiz'in adamlarının saldırısına uğradı. Tam bu anlarda Yamaç ve Çukurlular, Cumali'yi kurtardı.

Çukur, Cumali'nin yanında;

ÇUKUR’UN YENİ BÖLÜMÜNDEN İLK SAHNE YAYINLANDI!

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Efsun'un Yamaç'ı uyarmak için geldiği sahnede Yamaç, abisinin öldüğünü söyleyerek herkesi şoke ediyor. Cengiz'e ve Çağatay'a açıkça tehdit mesajı göndererek "Yamaç Koçovalı geliyor de, saklansınlar!" diyen Yamaç'ın neler yapacağı merakla bekleniyor.

İşte "Çukur"un 4. Sezon 14. Bölümünden İlk Sahne;

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!