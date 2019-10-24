Selenyum içeren besinler nelerdir?

24 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Temel minerallerden biri olan selenyum vücutta az bulunur. Selenyum E vitaminiyle birleşerek antioksidan etkisi gösterir ve serbest radikallere karşı korur. Selenyum eksikliği çok nadir görülür. Alınan ilaçlar, beslenme bozukluğu ve uygun olmayan yaşam şartları neden olur.
Tiroit için gerekli bir mineraldir. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirir ve astım hastalığında da gerekli bir rol oynar. Kanserli hücrelerinde azalmasında etkili olduğu ancak kesin bulguların olmadığı belirtilmektedir.
Selenyum Bakımında Zengin Besinler Nelerdir?
Zengin selenyuma sahip topraklarda yetişen sebzeler ve onlardan beslenen hayvanların gıdalarının da oranı yüksek olur.
Selenyum içeren bazı gıdalar listede yer almaktadır ancak bazılarını içeren bu listedeki gıdaların olması ve almanız gereken selenyum miktarını ya da uygun olup olmadığını hekiminiz tarafından önerilmesi durumunda takviye almanız önerilir.
Selenyum eksikliği hazır yiyecek tüketenlerde, sürekli ilaç kullananlarda görülmektedir. Yetişkinler de alınması gereken selenyum miktarı 55 mcg’dir. Çok fazla üstünde alınması halinde zehirlenme yapar. Gıdalarla alınanlarda pek rastlanmaz ancak ilaç olarak alımda bu durum görülebilir.
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