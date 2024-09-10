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        Haberler Magazin 'Selena'nın çocuk yıldızı Cansu Demirci evlendi - Magazin haberleri

        'Selena'nın çocuk yıldızı Cansu Demirci evlendi

        'Selena' dizisinde 'Selin' karakterine hayat veren Cansu Demirci, nikâh masasına oturdu. Uzun süredir gözlerden uzak olan Demirci'nin öldüğüne dair iddialar ortaya atılmıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 11:54 Güncelleme: 10.09.2024 - 11:54
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          Cansu Demirci, Sinem Kobal'ın başrolünde yer aldığı ve 2006 - 2009 arasında yayınlanan 'Selena' dizisinde 'Selin' karakterini canlandırmıştı.

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          Uzun yıllardır gözlerden uzak bir hayatı olan dönemin çocuk yıldızı hakkında bir süre önce sosyal medyada 'öldü' iddiaları ortaya atılmıştı.

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          Eğitimini Almanya'da tamamlayan Cansu Demirci'nin evlendiği ortaya çıktı.

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          Cansu Demirci, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisiyle hayatını birleştirdi.

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          Çiftin, düğün fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

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