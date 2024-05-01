Selena Gomez'in markasının değeri 2 milyar dolara ulaştı
Şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, değeri 2 milyar dolara ulaşan güzellik markasını satmayı düşünmediği gibi daha da büyütmeye niyetli. Gomez, yalnızca allık satışlarından 70 milyon dolar kazandı
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Ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, kozmetik imparatorluğunu büyütmeye devam ediyor.
The Business of Fashion, ocak aynda Selena Gomez'in markasının değerinin 2 milyar dolara ulaştığını açıklamıştı. Gomez, yalnızca allık satışlarından 70 milyon dolar kazandı.
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Mart ayında Bloomberg, Gomez'in şirket yetkililerinin potansiyel yatırımcılar ve alıcılarla toplantılara katıldığını yazdı. Ancak Gomez'in, markasını satmaya hevesli değil.
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Çarşamba günü New York'taki Time 100 galasına katılan Selena Gomez, şirketi için güçlü bir geleceğe işaret etti.
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Time'ın kıdemli editörü Lucy Feldman'a; "Hiçbir yere gideceğimi sanmıyorum. Bu işten çok keyif alıyorum. Yaptığımız şeyi geliştirmeye devam etmek istiyorum" dedi.
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Selena Gomez'in markası aynı zamanda, kurduğu ve önümüzdeki 10 yıl içinde ruh sağlığı hizmetlerini dünya çapında genişletmek için 100 milyon dolar toplamayı hedefleyen bir girişim olan Nadir Etki Fonu ile de tanınıyor.
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Selena Gomez, güzellik sektörüne giren tek dünya yıldızı değil. Aralarında Hailey Bieber, Kylie Jenner, Jennifer Aniston, Rihanna'nın da bulunduğu pek çok isim yalnızca mesleğiyle değil çıkardıkları güzellik markalarıyla da sık sık gündeme geliyor.
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