Selena Gomez'in çarpıcı değişimi: İğne ipliğe döndü

Sosyal medyada, 32 yaşındaki oyuncuyla ilgili övgü dolu mesajlar yer aldı. "Selena her zaman nasıl parıldayacağını biliyor" diyen de vardı, "En iyi görünümünü sergiliyor" diyen de...

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Selena Gomez'in zayıflama ilacı kullanarak bu denli incelebildiğini savundu.

Selena Gomez'in kıyafetinin sırt dekoltesinden görünen dövmesi de dikkat çekiciydi. Ünlü oyuncu ve şarkıcı, sırtına Arapça harflerle "Önce kendini sev" yazdırmıştı.