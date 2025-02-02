Selena Gomez göçmenlere ağladığı videodan sonra Beyaz Saray'ın hedefinde

Selena Gomez, Beyaz Saray ve Donald Trump yönetiminin hedefindeki ünlü haline geldi. Trump'ın yeniden başkan seçilmesinden sonraki ilk politikalarından biri yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesiyle ilgiliydi.

Meksika kökenli ABD'li Selena Gomez, yeni ABD yönetiminin son dönemdeki sınır dışı işlemleri ve göçmenlik konusundaki yaklaşımı nedeniyle üzüntüsünü dile getirdiği ve ağladığı videoyu paylaşmıştı.

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32 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu, gözyaşları arasında, “Bütün halkım, çocuklar saldırıya uğruyor. Anlamıyorum. Çok üzgünüm, keşke bir şeyler yapabilseydim ama yapamıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Her şeyi deneyeceğim, söz veriyorum” demişti.

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Selena Gomez, tepkiler üzerine kısa bir süre sonra videoyu kaldırdı ve şunu yazdı: Görünüşe göre insanlara empati göstermek doğru değil.

Bir senatör adayı Selena Gomez'in sınır dışı edilmesi yönünde çağrı yaparken, Beyaz Saray, sosyal medyadaki yeni gönderisinde, yasa dışı göçmenler tarafından öldürülen üç kurbanın annelerinin videosunu paylaşarak oyuncuya yanıt verdi.

Öldürülen Jocelyn Nungaray'ın annesi Alexis Nungaray videoda; "Bu videoyu görünce bunun gerçek olduğuna inanmak zor. Çünkü o bir oyuncu. Kızım, çocuktu. Buradan kaçak geçen insanlar yüzünden canına kıyılan çok sayıda çocuk var” dedi.

"Kimin için ağladığını bilmiyorsun" diyen Kayla Hamilton'un annesi Tammy Nobles; "Peki ya bu kaçak göçmenler tarafından vahşice öldürülen, tecavüze uğrayan, dövülerek yere bırakılan çocuklarımız? Kızlarımız için ağlamadılar" ifadesini kullandı.

Rachel Morin'in annesi Patty Morin da; "Bunun insanları kandırmak ve kanunsuzluğa karşı sempati toplamak için bir hile olduğunu düşünüyorum. Biz anneler dışında çocuklarımız için haykıran kimse ayağa kalkmadı” diye konuştu.

Videoda üç anne de Trump'a göçmenlik politikalarından dolayı övgüde bulundu.