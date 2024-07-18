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        Haberler Dünyadan Selena Gomez Emmy adaylığıyla tarihe geçti

        Selena Gomez Emmy adaylığıyla tarihe geçti

        Cannes'daki başarısının ardından Emmy Ödülleri'ne de hem oyuncu hem de yapımcı olarak aday gösterilen Selena Gomez, Latin kökenli bir sanatçı olarak tarihi bir başarıya imza atmış oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 10:24 Güncelleme: 18.07.2024 - 10:30
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        • 1

          Selena Gomez, şarkıcılıktaki başarısının yanı sıra oyunculukta da başarısını ödüllerle ve ödül adaylıklarıyla tescilledi.

          Gomez, 'Emilia Pérez' filmindeki oyunculuk performansıyla filmdeki diğer başrol arkadaşları Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón ve Adriana Paz ile birlikte paylaştığı Cannes Film Festivali 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü sonrası şimdi de Emmy adaylığıyla büyük bir başarı elde etti.

        • 2

          İlk kez rol aldığı komedi dizisi 'The Only Murders in the Building' ile Komedi Dizisi Dalında En İyi Kadın Oyuncu adaylığını alarak Gomez'in kariyerinde yeni bir dönüm noktasına geldi.

        • 3

          Gomez'in bu dalda rakipleri Quinta Brunson (Abbott Elementary), Ayo Edebiri (The Bear), Jean Smart (Hacks), Maya Rudolph (Loot) ve Kristen Wiig (Palm Royale) oldu.

        • 4

          Gomez, 1983'te '9 to 5' ile Rita Moreno'nun, 2007 ve 2008'de 'Ugly Betty' ile America Ferrera'nın ve geçen yıl 'Wednesday' ile Jenna Ortega'nın ardından kategori tarihinde aday gösterilen dördüncü Latin kökenli oyuncu olarak tarihe geçti. Üçlü arasında kazanan tek kişi Ferrera'ydı.

        • 5

          'The Only Murders in the Building' En İyi Komedi Dizisi için aday gösterildi. Gomez, dizinin aynı zamanda yönetici yapımcısı olduğu için de aday gösterilen gruba dahil edildi. Dizi ve Gomez, 2022 ve 2023 yıllarında da bu kategoride aday gösterilmişti. Bu, Gomez'i 'En İyi Komedi Dizisi kategorisinde Emmy tarihinde en çok aday gösterilen Latin kökenli yapımcı haline getiriyor.

          76. Emmy Ödülleri 15 Eylül'de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

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