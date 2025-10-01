Selena Gomez düğünde üç gelinlik giydi

Ünlü şarkıcı Selena Gomez, müzik yapımcısı Benny Blanco ile düğününden yeni fotoğraflar paylaştı.

Ünlü şarkıcının, düğünde tam üç farklı gelinlik giydiği ortaya çıktı.

33 yaşındaki şarkıcının dantel gelinliğini nikâhta, kısa gelinliği de resepsiyonda giydiği öğrenildi.

Selena Gomez, hayranlarının heyecanla beklediği düğünden ilk fotoğraflarında minimalist tasarıma sahip sade gelinliğiyle verdiği pozları paylaşmıştı.

Selena Gomez'in özellikle dantelden oluşan gelinliği büyük beğeni topladı.

Selena Gomez ile 37 yaşındaki Benny Blanco, iki yıllık birlikteliklerinin ardından geçen yıl aralık ayında nişanlandı.

Birlikteliklerini evlilikle taçlandırmak isteyen çift, cumartesi günü Santa Barbara'da 170 davetlinin katılımıyla gerçekleşen nikâh töreninde birbirlerine; "Evet" dedi.

Selena Gomez'in düğünden paylaştığı yeni fotoğraflar, hayranlarının büyük beğenisini topladı.

Ünlü şarkıcının düğün fotoğrafları paylaşımına; "Gelmiş geçmiş en güzel gelin", "Yılın düğünü", "Kraliçemiz için bir peri masalı gerçek oldu" gibi yorumlar yapıldı.