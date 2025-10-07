Selena Gomez'den yakın arkadaşı Taylor Swift ile düğüne hazırlık fotoğrafları

Selena Gomez, Benny Blanco ile düğününe hazırlık anlarından özel fotoğraflar paylaştı. Gomez, yeni albüm çıkaran yakın arkadaşı Taylor Swift'i kutlamak için bir düğününde çekilmiş dizi fotoğraftan oluşan gönderi yayınladı.

Swift'in 'The Life of a Showgirl' albümünü kutlayan Gomez, Benny Blanco ile düğününden Taylor Swift'li anlarını paylaştı.

Selena Gomez ile Benny Blanco'nun eylül ayının sonunda yapılan düğününde, Taylor Swift'in de bulunduğu belirtilmiş ancak bugüne dek ünlü şarkıcının düğüne katıldığını gösteren bir fotoğraf yayımlanmamıştı.

Selena Gomez, düğün hazırlığı esnasında yanında bulunan Taylor Swift ile kutlamanın bazı perde arkası görüntülerini yayınlayarak; "Neredeyse 20 yıl sonra yanımda olduğun için çok mutluyum. Seni sonsuza dek ve daima seveceğim" diye yazdı.

Selena Gomez ayrıca, düğün resepsiyonunda Taylor Swift ile birbirlerine sarıldıkları fotoğrafa da yer verdi.

Aralık 2023'ten bu yana aşk yaşamaya başlayan Selena Gomez ile Benny Blanco, Aralık 2024'te nişanlanmıştı.