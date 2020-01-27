27 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD’de yayın yapan NPR radyosuna konuşan 27 yaşındaki şarkıcı, ‘Lose You to Love Me’ adlı şarkısının Kanadalı şarkıcı Justin Bieber’le yaşadığı 7 yıllık ilişki hakkında olduğunu açıkladı. Şarkının bir nefret şarkısı olmadığını vurgulayan Gomez, "Güzel bir şey yaşadım ve bunu asla inkâr etmeyeceğim diyen bir şarkı. Çok zor bir ilişkiydi ve bittiğine çok mutluyum" diye konuştu.
ABD'li şarkıcı "Bittiğini söylemek için bunun harika bir yol olduğunu hissettim, biliyorsunuz, bitti. Bunu anlıyorum ve buna saygı gösteriyorum. Şimdi burada tamamen yeni bir sayfa açıyorum" ifadelerini kullandı.
Bieber'le yaşadığı ilişkinin hayatının en zor dönemlerinden biri olarak görüp görmediğiyle ilgili bir soruya da yanıt veren Gomez, “Hayır, çünkü onda gücü buldum. Kurban zihniyetinden kurtulamamak tehlikeli. Saygısızlık etmiyorum, bir tür istismar kurbanı olduğumu hissediyorum" dedi.
"HAYATIMIN EN ZOR DÖNEMLERİNDEN BİR TANESİYDİ"
Gomez, Justin Bieber'la yaşadığı ilişki hayatının en zor dönemlerinden bir tanesi olup olmadığı sorularına, "Hayır, çünkü onda gücü buldum. Kurban zihniyetinden kurtulamamak tehlikeli. Saygısızlık etmiyorum, bir tür istismar kurbanı olduğumu hissediyorum" dedi.
Bu sözlerle duyusal istismarı kastedip etmediğini sorulan Gomez, "Evet ve bence bir yetişkin olarak bunun farkına varmanın bir yolunu bulmak zorundaydım. Yapmakta olduğum seçimlerin bilincine varmak zorundaydım" diye yanıtladı.
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