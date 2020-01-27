Geçen Eylül'de daha önce hayatına giren kadınlara kötü davrandığını Instagram'da yaptığı bir paylaşımda anlatan Bieber ise şunları söylemişti:



19 yaşındayken oldukça ağır uyuşturucu kullanmaya başladım ve tüm ilişkilerimi kötü kullandım. Kadınlara karşı alıngan ve saygısız oldum. Beni seven herkese karşı mesafeli oldum ve olduğum kişinin kabuğunun arkasında saklanıyordum.

Düzlüğe hiç çıkmayacakmışım gibi hissettim. Tüm bu korkunç kararlardan geri dönmek, bozulmuş ilişkileri düzeltmek ve ilişki alışkanlığımı değiştirmek yıllarımı aldı.