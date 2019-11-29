Selen Kurtaran kimdir, nereli, kaç yaşında?

Genç ve başarılı oyuncu Selen Kurtaran kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Batlır filmindeki rolü ile oyuncunun hayatı herkes tarafından merak edildi. Sizler için başarılı oyuncunun hayatını araştırdık. İşte biyografisi...

SELEN KURTARAN KİMDİR?

Selen Kurtaran 1989 yılında İstanbul'da doğmuştur. Lise eğitimini Karamürsel Anadolu Lisesinde tamamlamıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Yönetimi Bölümü'nden mezun olduktan sonra Craft Oyunculuk Atölyesi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. Arka Sıradakiler dizisi ile oyunculuk hayatına giriş yapmıştır. Üniversite yıllarında tiyatro ile uğraşan oyuncu birçok reklam filminde de oynamıştır. En son Batlır filminde rol almıştır.

OYNADIĞI DİZİLER:

Arka Sıradakiler

Mazi Kalbimde Yaradır

Galip Derviş

Bana Artık Hicran De

Kırgın Çiçekler