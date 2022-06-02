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Selen Görgüzel: Aynı çatı altında bir erkekle yaşamak istemiyorum

Geçtiğimiz aylarda Hamdi Alkan ile olan evliliğini sonlandıran Selen Görgüzel, "Tekrar evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi. Görgüzel, "Şu anda aşka ihtiyaç duymuyorum ama bu işler kader, kısmet... Hayatı paylaşacağım bir hayat arkadaşım olsun istiyorum ama evlilik düşünmüyorum. Aynı çatı altında bir erkekle yaşamak istemiyorum" açıklamasını yaptı

02.06.2022 - 15:23 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Selen Görgüzel, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni teklisi "Abbas"ı müzikseverler ile buluşturdu. Önceki gün yeni şarkısının tanıtımı için Kuruçeşme'deki bir mekanda gazetecilerle bir araya gelen Görgüzel, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

  • "ALKAN'I ÇABUK SİLİN!"

    Ünlü ismin, klip çekiminde gazetedeki "Selen Görgüzel Alkan" yazısındaki "Alkan"ın üstünün karalanması dikkatlerden kaçmadı.

    Görgüzel, konuyla ilgili soru yöneltildiğinde, "Oradaki manken arkadaşlarımızın olduğu bir karede görünüyor. Bizim sanat ekibimiz bastırmış bunu. Son dakika fark ettim. 'Çabuk silin.' dedim. Yoksa bir gönderme falan değil. Asla birilerine gönderme yapmam." açıklamasında bulundu.

  • "AYNI ÇATI ALTINDA BİR ERKEKLE YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

    Selen Görgüzel, muhabirlerin, "Tekrar evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna da yanıt verdi.

    "Şu anda aşka ihtiyaç duymuyorum ama bu işler kader, kısmet..." diyen Görgüzel, "Hayat bize ne getirir, bilemeyiz. Yalnızlığa biraz alıştım gibi ama tekrar aşık olmak istemiyorum. Hayatı paylaşacağım bir hayat arkadaşım olsun istiyorum. Evlilik düşünmüyorum çünkü... Aynı çatı altına bir erkek ile tekrar girmek istemiyorum." ifadelerini kullandı.

  • "İLK BOŞANAN BEN DEĞİLİM!"

    Selen Görgüzel, oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile boşanmasının ardından Zeynep Alkan’ın kendisine sadece mesaj attığı yönündeki söylentilerle alakalı da konuştu.

    Ünlü isim, "Hiçbir şekilde artık eski evliliğim ile ilgili konuşmayacağım. Yaşandı ve bitti. Güzeldi, geçti. Zaten birçok detay konuşuldu. Artık konuşmak istemiyorum. Herkesin yolu açık olsun. Zaten kararlar da herkesin daha iyi ve daha mutlu yaşaması için alınan şeyler. Bu yüzden de artık bu konu hakkında konuşmayacağım. İlk boşanan da ben değilim sonuçta." dedi.

  • "DAHA YALNIZLIKTAN SIKILMADIM"

    Son olarak basın mensuplarının, "Yalnızlıktan çabuk mu sıkıldınız?" sorusunu da cevaplayan Görgüzel, "Yok, daha sıkılmadım. Daha var..." açıklamasını yaptı.

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