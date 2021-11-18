Kimse itiraz etmesin, uzun süreli ilişkilerde bu inişler çıkışlar yaşanıyor. Bizim aramızda üçüncü şahıs hiç olmadı. İki ayrı insanız; sorunlarımız oluyor, bunları birbirimize yansıttığımız zamanlar oluyor. O zaman da kavgaya dönüyor, belli bir süre sonra aranız kendiliğinden düzeliyor. Bu olumsuzlukları tolere ediyorsun.