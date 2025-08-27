Selen Görgüzel: 2007'de hayatımın en ağır tacizini yaşadım

Son günlerde art arda gelen taciz ifşalarının ardından ünlü isimler de maruz kaldıkları tacizi sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Bu isimlerden biri de Selen Görgüzel oldu.

Geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada, 2007'de rol aldığı 'Zoraki Başkan'ın yönetmeni Nihat Özcan ve rol arkadaşı Ferdi Akarnur tarafından fiziksel tacize uğradığını söyleyen Selen Görgüzel, sette tacize uğradığı yönündeki iddiasını ifşa dalgasında bir kez daha gündeme getirdi.

Selen Görgüzel; "2007 yılında TRT'nin 'Zoraki Başkan' dizi setinde hayatımın en ağır tacizini yaşadım. İşsiz kaldım, parasız kaldım, işlerim engellendi. O dönemde bana kimse sahip çıkmadı, susturuldum, sesimi duyurmaya çalıştığımda ise reklam yapmakla suçlandım. Eğer o zaman sesime kulak verilseydi, belki bugün her şey çok başka olacaktı. Şimdi görüyorum ki duyar kasan, samimiyetsiz tutumlar hiç gerçek gelmiyor. Benim yaşadığım acıların, uğradığım haksızlıkların hesabını Allah'a havale ettim" ifadelerini kullandı.