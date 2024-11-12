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        Haberler Magazin Selda Bağcan, son haliyle sevenlerini korkuttu: En kısa zamanda telafi edeceğim - Magazin haberleri

        Selda Bağcan'ın son hali sevenlerini endişelendirdi

        Selda Bağcan, sağlık sorunları nedeniyle ABD turnesini iptal ettiğini duyurdu. Bağcan; "En kısa zamanda telafi edeceğim" dediği videoda solgun görüntüsü nedeniyle sevenlerini korkuttu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 12:25 Güncelleme: 12.11.2024 - 12:25
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        Son hali sevenlerini endişelendirdi
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        Selda Bağcan, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ABD turnesini iptal etmek zorunda kaldığını açıklayan bir video yayımladı.

        "TELAFİ EDECEĞİM"

        Kaptığı bir virüs nedeniyle zor günler geçirdiğini anlattığı bir video yayımlayan Selda Bağcan; "En kısa zamanda telafi edeceğim" ifadelerini kullandı.

        SOLGUN GÖRÜNTÜSÜ SEVENLERİNİ ENDİŞELENDİRDİ

        Sağlık sorunları nedeniyle konserlerini iptal ettiğini söyleyen Bağcan, ayrıca yayımladığı videodaki solgun görüntüsü nedeniyle hayranlarını korkuttu.

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        #selda bağcan

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