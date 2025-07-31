Projeyi çok önemsediklerini ifade eden Karaloğlu, şunları kaydetti: "Karşılama merkezimizde seminer ve sergi alanları, kafeterya, mescit bulunacak. Aynı zamanda otopark alanıyla ziyaretçilerimizi güzel bir şekilde ağırlayacağız. Burası bin yılı aşkın bir tarihe sahip. Bu nedenle bu tarihi gün yüzüne çıkartmak ve burayı gelecek nesillere aktarmak bizim sorumluluğumuzda. Herhangi bir aksilik olmaması halinde projenin yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanmakta."