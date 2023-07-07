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        Selçuklu İlçe tabelasındaki 'L' harfi çalındı, Belediye Başkanı sosyal medyada paylaştı

        Konya'da bir tuhaf hırsızlık olayı. Selçuklu Belediyesi önündeki bulunan Selçuklu yazısının L harfi çalındı. Sosyal medyadan bir çağrıda bulunan Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı "Bizim L'yi kim aldıysa getirsin arkadaşlar" diye yazdı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2023 - 18:12
        İlçe tabelasındaki 'L' harfi çalındı
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        Konya'da, Selçuklu Belediyesi'nin önündeki 'SELÇUKLU' yazısındaki 'L' harfi çalındı.

        Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın "Bizim L'yi kim aldıysa getirsin arkadaşlar" paylaşımı, sosyal medyada dikkat çekti.

        Selçuklu Belediyesi binasının önündeki 'SELÇUKLU' yazısı, önceki gün kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yerinden sökülüp götürüldü. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, sosyal medya hesabında, mizahi bir dille, "Bizim L'yi kim aldıysa getirsin arkadaşlar" diye yazdı. Paylaşım, sosyal medyada dikkat çekti. L harfi ise henüz yerine takılmadı.

        #Konya
        #ahmet pekyatırımcı
        #haberler
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