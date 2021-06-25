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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan ve kaldırıldığı hastanede entübe edilen Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş için hastanedeki bekleyiş devam ediyor.

Ünlü şarkıcı Alişan, oyuncu eşi Buse Varol ve annesi Suzan Tektaş ile birlikte doktorlardan gelecek müjdeli haber için dün hastanedeydi.

Hastane önündeki bekleyişini sürdüren ailenin bir hayli üzgün olduğu görüldü. Ünlü şarkıcı ve kayınvalidesi, Selçuk Tektaş'ın gözyaşlarına boğulan eşini teselli etmeye çalıştı.

"DURUMU ÇOK KRİTİK"

Kardeşinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Alişan, "İnanın konuşabilecek durumda değilim. Durumu çok kritik. Dua istiyoruz" ifadelerini kullandı.

2009 yılında Merve Tektaş ile evlenen Selçuk Tektaş'ın bu evlilikten iki kızı bulunuyor.

"KARDEŞİM OLDUĞUN İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"

Alişan, geçtiğimiz ay kardeşi Selçuk Tektaş'ın doğum günü için duygusal bir mesaj yayınlamıştı. Ünlü şarkıcı, "Eliz ile Burak senin gibi bir amcaları olduğu için çok şanslılar... Ben de senin gibi bir kardeşim olduğu için, arkandan hep güzel sözler duyduğum için, beni ve ailemizi her zaman gururlandırdığın için biz de çok şanslıyız... Seni çok seviyorum kardeşim. Doğum günün kutlu olsun... Allah sağlıkla, huzurla nice güzel yaşlar nasip etsin İnşallah hep birlikte..." ifadelerini kullanmıştı.