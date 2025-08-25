Habertürk
        Selçuk Şahin: Üç puana ihtiyacımız vardı

        Selçuk Şahin: Üç puana ihtiyacımız vardı

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden ikas Eyüpspor'da teknik direktör Selçuk Şahin, "Üç puana ihtiyacımız vardı" dedi.

        Giriş: 25.08.2025 - 22:20 Güncelleme: 25.08.2025 - 22:20
        "Üç puana ihtiyacımız vardı"
        ikas Eyüpspor'da teknik direktör Selçuk Şahin, 2-1'lik Corendon Alanyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

        "ÜÇ PUANA İHTİYACIMIZ VARDI"

        Selçuk Şahin, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren Şahin, "Daha iyi bir oyun sergilemek isterdik. İlk iki maçı kaybetmenin verdiği stres, üzerimizde göründü. Artık daha net oyunlar oynayacağız. Bu 3 puan bizi motive edecektir. Konya'daki gibi talihsiz bir penaltı oldu ama oyuncularımın reaksiyon göstermesi önemliydi. Oyuncularımı tebrik ettim. 3 puana ihtiyacımız vardı. Bundan sonra daha rahat oyunlar göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

        "TOPA DAHA FAZLA SAHİP OLMALIYDIK"

        İlk iki maçı kaybetmenin stresini yaşadıklarını belirten 44 yaşındaki teknik adam, "Golü erken bulduk. İyi organize olan bir takıma karşı oynadık. Merkezde baskı gücü yüksek olan Maestro'yu oynattılar. O, bizi biraz bozmaya çalıştı ama oyunun genel bölümünde topa daha fazla sahip olmalıydık. Biz, pas yapmayı seven ve topa sahip olmak isteyen bir takım olmak istiyoruz. Önümüzde RAMS Başakşehir ve Galatasaray maçları var. Bu yüzden oyuncularım, bu maçları kazanmak istiyordu. Bu istek de bizi oyundan uzaklaştırdı. Bunu analiz edeceğiz. Set oyununda daha iyi işler yapacak oyuncularımız var. Daha fazla pozisyona gireceğimiz maçlar oynamak istiyoruz." diye konuştu.

        Svit Seşlar'ın maçtaki görevine de değinen Selçuk Şahin, şöyle devam etti:

        "Topun bizde daha fazla kalacağını ve Seşlar ile buluşturacağımız toplarla sonuca gideceğimizi düşünüyorduk. Alanyaspor, bizim formasyonumuza benzer bir şekilde sahaya çıkıyor. Seşlar ile bu eşleşmeyi bozmak istedik. Zaman zaman kendisi pozisyonlar buldu. Geçen sene kiralık gittiği yerde iyiydi. Zaman zaman boş alanlar buldu. Genel performansından memnunum. Oynadıkça çok daha iyi olacaktır. Bizim için değerli bir oyuncu. İlerleyen süreçte bizim için daha önemli olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        TRANSFER SÜRECİ

        Transfer döneminin çok dinamik olduğunu kaydeden Selçuk Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Transfer düşünüyoruz. İstediğimiz özelliklerde oyuncular bulmak istiyoruz. Farklı formasyonlarla maça çıkmak istiyorum. Gündemimizde isimler var. Yönetimimiz, oyuncularla görüşüyor. Gelecek oyuncularla başka bir sistem oynatabilirim. İki noktada transfer düşünüyoruz. Takımı gençleştirecek 1-2 oyuncuyu kadroya katmak istiyorum."

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
