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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Selçuk İnan: Kafamdaki oyunu oluşturmak basit değil - Gaziantep FK Haberleri

        Selçuk İnan: Kafamdaki oyunu oluşturmak basit değil

        Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, MKE Ankaragücü müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, "Kafamdaki oyunu oluşturmak basit değil. Hocalar bir yılını belki daha fazla zamanını bu işe ayırıyor. Ankaragücü iyi bir takım. Uzun zamandır bu oyunu oynamaya çalışıyorlar" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 19:30 Güncelleme: 13.04.2024 - 19:30
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        "Kafamdaki oyunu oluşturmak basit değil"
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        Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, deplasmanda karşı karşıya geldiği MKE Ankaragücü’ne 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü İnan, bugün iyi oynayamadıkları ve kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

        Yaklaşık bir aydır takımın başında olduğunu aktaran Selçuk İnan, şunları kaydetti:

        "Çalışıyoruz ve uğraşıyoruz. Çok kolay işler değil. Kafamdaki oyunu oluşturmak basit değil. Hocalar bir yılını belki daha fazla zamanını bu işe ayırıyor. Ankaragücü iyi bir takım. Uzun zamandır bu oyunu oynamaya çalışıyorlar. Buna rağmen puan tablosunda iyi yerde değillerdi. Ancak bizden güçlü bir takım olduğunu maçtan önce kabul etmiştik. İçeride en azından oyun üstünlüğünü alacaklarını biliyorduk. Bu yönde hazırlandık. Elimizdeki oyuncuların kalitesini de göz önünde bulundurursak maçın aşağı yukarı bu şekilde geçeceğini biliyorduk. Kazandığımız topları doğru kullanmak ve geçişi iyi yapabilmeyi hedefliyorduk. Çok top kaybettik ve iyi çıkamadık. Neticesinde baskı yedik. Üzgünüm ama çalışmaya devam edeceğiz. Bu takımın nasıl ligde kalacağıyla ilgili çalışmalarımız devam edecek. İçeride 3 tane maçımız var; Kasımpaşa, VavaCars Fatih Karagümrük ve Atakaş Hatayspor. Bunların özrü yok. Bu maçları ne olursa olsun içeride kazanacağız. Deplasmanda da alabildiğimiz kadar puan almayı hedefliyoruz."

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