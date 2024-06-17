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        Haberler Magazin Selçuk İnan'ın Türkbükü'nde bot keyfi - Magazin haberleri

        Selçuk İnan'ın bot keyfi

        Teknik direktör Selçuk İnan, tatil yapmak için Bodrum'a gitti. Türkbükü'nde bir plajda eşi Cemre Kardeş ile bindiği bir botun arkasında görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2024 - 11:37 Güncelleme: 17.06.2024 - 11:37
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        Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; eski milli futbolcu, teknik direktör Selçuk İnan, eşi Cemre Kardeş ile tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

        Türkbükü'ndeki bir plajda görüntülenen Selçuk İnan, eşi ile bir botun arkasına binip evinin yolunu tuttu.

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        #selçuk inan
        #Türkbükü

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