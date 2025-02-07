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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Selçuk İnan: Galibiyeti kovaladık ama olmadı - Futbol Haberleri

        Selçuk İnan: Galibiyeti kovaladık ama olmadı

        Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, 1-0 yenildikleri Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Galibiyeti kovaladık ama olmadı" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 00:33 Güncelleme: 07.02.2025 - 00:33
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        "Galibiyeti kovaladık ama olmadı"
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        Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. hafta maçında deplasmanda Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Gaziantep FK'nın teknik direktörü Selçuk İnan, karşılaşmayı değerlendirdi.

        Genç teknik adam, 6 Şubat depremlerinin 2. yılı olduğunu anımsatarak, "Çok kötü bir günün ikinci yıl dönümü. Depremi yaşamış biri olarak acısı, üzüntüsü içimizde. Kaybettiğimiz insanlara tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

        "GALİBİYETİ KOVALADIK AMA OLMADI"

        Bugün daha az forma şansı bulan oyuncularını süre vermek istediğini bildiren İnan, "Fiziksel olarak güçlü bir takıma karşı oynayacaktık. En azından daha dinlenen oyuncuları sahaya koymak istedim. Bunda da zaman zaman başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Başa baş mücadele ettik. 1-0 kaybettik ama beraberliği de yakalayabilirdik. Kendi sahasında, seyircisi önünde güçlü bir takıma karşı oynadık. Buna rağmen sonuna kadar beraberliği ya da galibiyeti kovaladık ama bugün olmadı. Göztepe'yi galibiyetinden ötürü tebrik ediyorum." diye konuştu.

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