Selçuk İnan: Bütün hafta çalıştık ama başımıza geldi

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor'a 3-2 yenilen Gaziantep FK'nın teknik direktörü Selçuk İnan, karşılaşmayı değerlendirdi.

REKLAM advertisement1

"BÜTÜN HAFTA ÇALIŞTIK AMA BAŞIMIZA GELDİ"

Duran toplara çok fazla çalıştıklarını söyleyen İnan, "İlk 15 dakika çok iyi başladık oyuna. Bir şeyi bazen çok düşündüğünüzde başınıza geliyor. Duran toplara gerçekten çok çalıştık bütün hafta ama başımıza geldi ve 2-0 geri düştük." dedi.

Takımın reaksiyonundan memnun olduğunu ifade eden genç teknik adam, "Oyuncularımız pes etmedi, 3 olmasına rağmen maçtan kopmadık. Beraberliği hatta galibiyeti yakalayacak pozisyonları bulmak bizim için değerli. Değerlendirememek tabii ki ayrı bir konu, orada da bir eksikliğimiz var. Takımın maçı istemesi, bırakmaması benim için değerli olan taraftı." sözlerini sarf etti.