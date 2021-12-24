NFT görsel sanatçılar için bir çıkış yolu 0:00 / 0:00

300 farklı çizimden oluşan 10 bin parçalık koleksiyonu ‘Fluffy Polar Bears’ NFT olarak satışa çıktıktan sonra dakikalar içinde satılan usta karikatürist Selçuk Erdem, NFT’nin sanatçılara sunduğu imkanları ve piyasanın geleceğine dair düşüncelerini ‘Kadir Kaymakçı’yla Konuşmadık Demeyiz’de anlattı.



Usta karikatürist Selçuk Erdem, Hebertürk’te ‘Kadir Kaymakçı’yla Konuşmadık Demeyiz’e konuk oldu. ‘Fluffy Polar Bears’la son dönemde sanat aleminin kalbinin attığı NFT piyasasına ilk giren sanatçılardan olan Erdem, projenin detaylarını anlattı. 10 bin parçalık Fluffy Polar Bears’ın devamı gelecek mi? Koleksiyonerlerle ortak projeler üretecekler mi? NFT piyasasının para birimi ne? NFT görsel sanatçılar için ne ifade ediyor? NFT sanat mı değil mi? NFT genç sanatçılar için ne gibi imkanlar sunuyor? Neler NFT olarak satılabilir? NFT’nin Da Vinci’si kim? NFT piyasası 5 yıl sonra nerede olur? Metaverse’le ilgili hayalleri neler? Tüm bu soruların cevabı ve daha fazlası için bu keyifli sohbeti kaçırmayın...



