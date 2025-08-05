Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen YAŞ toplantısının sonrasında açıklanan kararlar arasında Genelkurmay Başkanlığına atanan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun ismi yer aldı. Metin Gürak'ın yerine geçen Selçuk Bayraktaroğlu hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki Selçuk Bayraktaroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu? İşte, Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu'nun hayatı
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Türkiye’nin gündemini yakından takip edenler Selçuk Bayraktaroğlu hayatını merak ediyor. Yaş Toplantısı sonrası terfi edilenlerin listesi ve emekli olan albay listesi duyuruldu. Yaş kararlarına göre Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Yeni Genelkurmay Başkanı oldu. Selçuk Bayraktaroğlu’nun 1981 yılında Kara Harp Okulundan muhabere teğmen olarak mezun olduğu ve 1982 yılında sınıf okulu eğitimini tamamladığı biliniyor. Peki Selçuk Bayraktaroğlu kimdir?
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SELÇUK BAYRAKTAROĞLU KİMDİR?
Selçuk Bayraktaroğlu 9 Mart 1961 tarihinde Artvin'in Yusufeli ilçesinin Kılıçkaya beldesinde doğdu. Üçüncü sınıfta girerek 1977'de Kuleli Askerî Lisesini, 1981'de Kara Harp Okulunu, 1982'de Muhabere Okulu ve Eğitim Merkezini bitirdi. 1993'te Kara Harp Akademisinden mezun olarak kurmay subay oldu. 1997'de Silahlı Kuvvetler Akademisini bitirdi. 2000'de muhabere kurmay albay rütbesine terfi etti. 2009'a kadar Genelkurmay 2. İstihbarat Analiz ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Temel Analiz Şube Müdürlüğü yaptı.
2009'da tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2009-2011 arası 9. Motorize Piyade Tugayı komutanlığı, 2011-2013 arası Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Mühimmat Komutanlığı yaptı.
2013'te tümgeneral rütbesine terfi etti.
2016'da korgeneral rütbesine terfi etti ve Genelkurmay Personel Başkanlığına atandı
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2021'de orgeneral rütbesine terfi etti. 24 Ağustos 2021'de asaleten Genelkurmay II. Başkanlığına atandı.
24 Aralık 2021'de Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından başarılarından dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi. 16 Ağustos 2023'te Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine başladı. 5 Ağustos 2025'te Genelkurmay Başkanlığına atandı.
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