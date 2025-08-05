Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam SELÇUK BAYRAKTAROĞLU HAYATI VE KARİYERİ! Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu, eşi ve çocukları var mı?

        Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen YAŞ toplantısının sonrasında açıklanan kararlar arasında Genelkurmay Başkanlığına atanan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun ismi yer aldı. Metin Gürak'ın yerine geçen Selçuk Bayraktaroğlu hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki Selçuk Bayraktaroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu? İşte, Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu'nun hayatı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2025 - 16:30 Güncelleme: 05.08.2025 - 17:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye’nin gündemini yakından takip edenler Selçuk Bayraktaroğlu hayatını merak ediyor. Yaş Toplantısı sonrası terfi edilenlerin listesi ve emekli olan albay listesi duyuruldu. Yaş kararlarına göre Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Yeni Genelkurmay Başkanı oldu. Selçuk Bayraktaroğlu’nun 1981 yılında Kara Harp Okulundan muhabere teğmen olarak mezun olduğu ve 1982 yılında sınıf okulu eğitimini tamamladığı biliniyor. Peki Selçuk Bayraktaroğlu kimdir?

        • 2

          SELÇUK BAYRAKTAROĞLU KİMDİR?

          Selçuk Bayraktaroğlu 9 Mart 1961 tarihinde Artvin'in Yusufeli ilçesinin Kılıçkaya beldesinde doğdu. Üçüncü sınıfta girerek 1977'de Kuleli Askerî Lisesini, 1981'de Kara Harp Okulunu, 1982'de Muhabere Okulu ve Eğitim Merkezini bitirdi. 1993'te Kara Harp Akademisinden mezun olarak kurmay subay oldu. 1997'de Silahlı Kuvvetler Akademisini bitirdi. 2000'de muhabere kurmay albay rütbesine terfi etti. 2009'a kadar Genelkurmay 2. İstihbarat Analiz ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Temel Analiz Şube Müdürlüğü yaptı.

          2009'da tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2009-2011 arası 9. Motorize Piyade Tugayı komutanlığı, 2011-2013 arası Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Mühimmat Komutanlığı yaptı.

          2013'te tümgeneral rütbesine terfi etti.

          2016'da korgeneral rütbesine terfi etti ve Genelkurmay Personel Başkanlığına atandı

        • 3

          2021'de orgeneral rütbesine terfi etti. 24 Ağustos 2021'de asaleten Genelkurmay II. Başkanlığına atandı.

          24 Aralık 2021'de Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından başarılarından dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi. 16 Ağustos 2023'te Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine başladı. 5 Ağustos 2025'te Genelkurmay Başkanlığına atandı.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terörsüz Türkiye için komisyon süreci başladı
        Terörsüz Türkiye için komisyon süreci başladı
        YAŞ Toplantısı sona erdi
        YAŞ Toplantısı sona erdi
        5 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        5 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Hangi ülkeler Filistin'i tanıyacak?
        Hangi ülkeler Filistin'i tanıyacak?
        Abdurrahman Tutdere göreve iade edildi
        Abdurrahman Tutdere göreve iade edildi
        Rekor başarı, sınırlı kontenjan
        Rekor başarı, sınırlı kontenjan
        Öğrencisini başkalarının yerine sınava sokmuş!
        Öğrencisini başkalarının yerine sınava sokmuş!
        Odunluk, 600 yıllık ibadethane çıktı
        Odunluk, 600 yıllık ibadethane çıktı
        TFF'den Süper Lig'de 3 maça erteleme kararı!
        TFF'den Süper Lig'de 3 maça erteleme kararı!
        Damla Kent projesinde talep toplama başladı
        Damla Kent projesinde talep toplama başladı
        F.Bahçe Hollanda'da avantaj peşinde
        F.Bahçe Hollanda'da avantaj peşinde
        30 yıl önce dikti, 'sabrının' karşılığını aldı!
        30 yıl önce dikti, 'sabrının' karşılığını aldı!
        Kerem'de Devler Ligi tehlikesi!
        Kerem'de Devler Ligi tehlikesi!
        Yeniden Rıdvan Yılmaz!
        Yeniden Rıdvan Yılmaz!
        Selçuk Alagöz vefat etti
        Selçuk Alagöz vefat etti
        Sırp Bakan canlı yayında beyin kanaması geçirdi
        Sırp Bakan canlı yayında beyin kanaması geçirdi
        Davinson Sanchez'e yeni sözleşme!
        Davinson Sanchez'e yeni sözleşme!
        Japonya'daki 'felaket' kehaneti, ülkede turizmi vurdu
        Japonya'daki 'felaket' kehaneti, ülkede turizmi vurdu
        Direksiyondaki tehlike
        Direksiyondaki tehlike
        O hastalığın alevlenmesinin sebebi akran zorbalığı olabilir
        O hastalığın alevlenmesinin sebebi akran zorbalığı olabilir
        Habertürk Anasayfa