SELÇUK BAYRAKTAROĞLU KİMDİR?

Selçuk Bayraktaroğlu 9 Mart 1961 tarihinde Artvin'in Yusufeli ilçesinin Kılıçkaya beldesinde doğdu. Üçüncü sınıfta girerek 1977'de Kuleli Askerî Lisesini, 1981'de Kara Harp Okulunu, 1982'de Muhabere Okulu ve Eğitim Merkezini bitirdi. 1993'te Kara Harp Akademisinden mezun olarak kurmay subay oldu. 1997'de Silahlı Kuvvetler Akademisini bitirdi. 2000'de muhabere kurmay albay rütbesine terfi etti. 2009'a kadar Genelkurmay 2. İstihbarat Analiz ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Temel Analiz Şube Müdürlüğü yaptı.

2009'da tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2009-2011 arası 9. Motorize Piyade Tugayı komutanlığı, 2011-2013 arası Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Mühimmat Komutanlığı yaptı.

2013'te tümgeneral rütbesine terfi etti.

2016'da korgeneral rütbesine terfi etti ve Genelkurmay Personel Başkanlığına atandı