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        Haberler Gündem Selçuk Bayraktar'dan TUSAŞ açıklaması!

        Selçuk Bayraktar'dan TUSAŞ açıklaması!

        Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar TUSAŞ terör saldırısı ile ilgili paylaşımda bulundu. Bayraktar "Milli Teknoloji Hamlesi yolundan asla ve asla dönmeyeceğiz!" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 19:46 Güncelleme: 23.10.2024 - 19:46
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        Selçuk Bayraktar'dan TUSAŞ açıklaması!
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        Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar TUSAŞ terör saldırısı ile ilgili sosyal medyasından paylaşımda bulundu.

        İşte Selçuk Bayraktar'ın o paylaşımı;

        TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısında şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum.

        Aziz Milletimizin başı sağ olsun...

        Hayatımızı vakfettiğimiz Milli Savunma Sanayii ve Milli Teknoloji Hamlesi yolunda bu menfur saldırılar biz Türk mühendislerini, teknisyenlerini ve savunma sanayii çalışanlarını asla yıldıramayacak.

        TUSAŞ'a terör saldırısı!
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        Bizler bu toprakların geleceğini inşa eden nesiller olarak, vatanımız ve milletimiz için kanımızla, terimizle çalışmaya devam edeceğiz.

        Bu yolda attığımız her adımla şehitlerimizin aziz hatırasını ilelebet yaşatacak ve milletimizin gururunu daima yücelteceğiz.

        Hiçbir tehdit, hiçbir saldırı bizi bu yoldan çeviremeyecek.

        #MilliTeknolojiHamlesi yolundan asla ve asla DÖNMEYECEĞİZ!"

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