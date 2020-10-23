"Selam ya Resulallah" etkinliği başladı - SARAYBOSNA

AA

Saraybosna İslam Birliği Meclisi tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen etkinliğin başkentteki tarihi Gazi Hüsrev Bey Hanekahı'nda gerçekleşen açılış programına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısıtlı sayıda davetli katıldı.

Açılış programında konuşan Saraybosna İslam Birliği Meclisi Başimamı Abdulgafar Velic, etkinliğin Hz. Muhammed'in barış, sevgi, saygı ve ahlak anlayışını kapsayan küresel değerleri hatırlatmak amacıyla düzenlendiğini anımsattı. Velic, salgın nedeniyle etkinlik kapsamında düzenlenecek birçok programın çevrimiçi ortama taşınacağını kaydetti.

Saraybosna Müftüsü Enes Ljevakovic de bu yıl İsra Suresi'nin "Kullarıma söyle, (inanmayanlara karşı) sözün en güzelini söylesinler." ayetini slogan edindiklerini belirtti.Etkinlik çerçevesinde, 16 Kasım'a kadar başta Saraybosna olmak üzere ülkenin farklı şehirlerinde ilahi konserleri, kitap tanıtımları, sergiler ve mevlit programları düzenlenecek.