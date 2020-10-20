İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devletin güvenliğine ilişkin bilgiler nedeniyle izleyiciye kapalı yapılan duruşmada, savcı esas hakkındaki mütalaasını bildirdi.
Mütalaada, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi sanıklarca 2010-2014 yılları arasında sözde Selam Tevhid (Kudüs Ordusu) Terör Örgütü adı altında yürütülen kurgu soruşturmayla yüzlerce mağdur ve müşteki ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluşu konumundaki dernek ve vakıfların gerekçesiz olarak terörle ilişkilendirildikleri" belirtildi. sanıklar tarafından kurgulanan soruşturmayla Türkiye Cumhuriyeti'nin 61. Hükümeti, Milli İstihbarat Teşkilatı, TRT, YÖK gibi birçok kurum, kuruluş, vakıf ve derneğin hedef alındığı kaydedildi.
Soruşturmanın yürütüldüğü 3 yıl 7 aylık süreçte terör örgütü üyeliği ile itham edilen mağdur ve müştekilerin yasal olmayan herhangi bir eyleminin tespit edilmediği halde dinlenmelerine devam edildiği ve o dönemki Başbakan ve bakanların, danışmanları üzerinden dinledikleri anlatıldı.
TOPLAM 73 SANIĞIN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ
Mütalaada, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün, Ömer Köse ile Osman Özgür Açıkgöz, Kazım Aksoy, Oğuzhan Ceylan, Gafur Ataç, Kürşat Durmuş, Erkan Ünal, Muhammed Kaya, Mehmet Işık, Cem Akar, Gültekin Avcı ve Oktay Bulduk'un, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü yöneticisi olmak", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Siyasal veya askeri casusluk", "Özel hayatın gizliliğini ihlal", "Kişisel verilerin kaydedilmesi", "Resmi belgede sahtecilik", "Suç uydurma", "Gizli kalması gereken bilgileri açıklama" ve "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 46 yıldan 104'er yıla kadar hapisleri istendi.
59 sanık hakkında ise ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 81 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi. İki sanığın "Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği" suçundan 2'şer yıldan 5'er yıla kadar hapisleri talep edilen mütalaada, bir sanığın tüm suçlardan beraatine, yargılama aşamasında ölen bir sanık hakkındaki davanın düşürülmesi istendi. Mütalaada, aralarında Fetullah Gülen ve Emrullah Uslu'nun da bulunduğu 13 sanık yönünden ise dosyanın ayrılması istendi.
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