Arabesk müziğinin önde gelen isimlerinden biri olan Selahattin Özdemir, bugün hayata gözlerini yumdu. Peki, Selahattin Özdemir kimdir, ölüm sebebi nedir? Usta sanatçıyla ilgili ayrıntılar haberimizde...

SELAHATTİN ÖZDEMİR ÖLÜM NEDENİ NEDİR?

3 gün önce Mersin Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan Özdemir, çağrılan ambulansla Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özdemir, ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine alındı. 3 gündür Toros Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Selahattin Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Özdemir'in yakınları ve sevenleri, ölüm haberi üzerine hastaneye gitti.

SELAHATTİN ÖZDEMİR KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Selahattin Özdemir (d. 1963; Adana- ö. 27 Ağustos 2019; Mersin),Türk arabesk müzik sanatçısıdır.

Gençlik yıllarında müezzinlik yapan sanatçı daha sonra sanat dünyasına atılmıştır. 1982'de ilk kasetini çıkaran sanatçı günümüzde sanat dünyasından ayrılmıştır. Geçimini Mersinde işletmecilik yaparak sağlamaktadır.

Bir dönem ortaya atmış olduğu “İngilizce arabesk” projesi fazla ilgi görmemiştir. Selahattin Özdemir, gençlik yıllarında söylediği 4 şarkıdan dolayı pişmanlık duyduğunu belirterek Adana Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne başvurmuştur. Bu şarkıların kasetlerinden çıkarılmasını, radyolar tarafından çalınmamasını istemiştir. Gençliğinin verdiği heyecanla bunları okuduğunu söyleyerek şimdi pişman olduğunu ve bu şarkıların çalınmasından utanç duyduğunu belirtmiştir. Bu şarkılar şunlardır: “Yanlış Yerde Doğmuşum”, “Yaşamam Artık”, “Esrar Perdesi”, “Hem Yaratıyorsun Hem Unutuyorsun” şarkıları acı, hüzün, ayrılık ve sevdayı anlatmaktadır. Sanatçı 27 Ağustos 2019'da Mersin'de geçirdiği kalp krizi sonucu 56 yaşında vefat etmiştir.