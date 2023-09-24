Selahattin Baki'den flaş sözler: Yine Fenerbahçe'ye nasip olan VAR araştırması!

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u tek golle mağlup etti. Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki mücadele sonrasında sert açıklamalarda bulundu.

"NET PENALTIMIZ VERİLMEDİ" "Hakem yönetimine gelirsek, bazı tespitlerde bulunmak istiyorum. İlk 5 haftada konuşmayalım konuşmayalım diye kendimizi telkin ediyorduk. Rakip yöneticilerle konuştuğumuzda da futbol konuşssun diye telkinlerde bulunduk ama öyle şeyler oluyor ki insan en azından bazı şeyleri ortaya koymak istiyor. Bugün net bir şekilde Szymanski'ye verilmeyen penaltı, gayet normal bir pozisyonda, yüzde yüz diyebileceğimiz gol pozisyonuna çıkarken takımın atağının kesilmesi, gayet zorlama bir şekilde verilen sarı kartlar... Gene Fenerbahçe'ye nasip olan VAR araştırması. Biz daha önce 9 saniyede penaltısı iptal edilmiş, 4 dakika 17 saniye aranarak golü iptal edilen bir camiayız. Bugün de attığımız nizami gol, demin size verdiğim örnekleri verdiğim hakemin bile verdiği golü, 3 dakika iptal edilmek için neden uğraşıldı? Neden bu dinamikler aranıyor? TFF'nin bunları cevaplandırması gerekiyor.

"HAYRETLER İÇİNDEYİZ DEDİLER" Bunun haricinde, bu sene Fenerbahçe takımı da dahil olmak üzere, birçok kulüp önemli isimler getirdi Türkiye'ye. Bugün bazı oyuncularımız, en üst seviyeyi görmüş oyuncularımız, "Hayretler içindeyiz" dediler. Dün kampta da rakibin maçını izledik. Aradaki niyet farkı insanı hayret ettiriyor. Penaltılar, lehte yaratılan pozisyonlar ve bugün bize başımıza gelenler. Türk futbolunu da artık bu şekilde temsil etmemesi gerekiyor hakemlerin. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar, tekrar ediyorum, tespitlerde bulunmaya daha uygun bulduk bugün."

"AVRUPA'DA NE KADAR SÜRÜYOR?" "5 dakika önce baktık. Ben cevabını biliyorum. Avrupa'daki üst düzey liglerde VAR incelemesi ne kadar sürüyor? Ona bakın. Bizdeki bu 3-4 dakikaların ne kadar vahim, yanlış olduğunu gözler önüne serecektir. Bütün medya mensuplarına rica ediyorum, verdiğim örneklerle alakalı Türk futbolunun bekası için yorum yapmalarını ve bu işin derinine inlemelerini bekliyoruz."

"GEÇMİŞE GİRMEK İSTEMİYORUM" "Tek tek geçmişe girmek istemiyorum. Bu maçla alakalı konuşmak istiyorum. Bugünkü maç ciddi kariyer yaşamış insanları bile şaşırtmaya yetti. Bugün Fenerbahçe refleksini ortaya koymak istedik. Bunun ötesinde bir yorum gerekiyorsa, sayın başkan ya kendisi ya da uygun gördüğü bir yöneticiyle yorum yaparız."