Sel ve dolu zararının ardından yeniden ekim

Edirne'de merkeze bağıl Budakdoğanca köyünde, 29 Mart akşamı yağan ve yaklaşık 25 dakika süren şiddetli yağmur ve dolu, Halil Emir'in ekili 34 dönümlük ayçiçeği tarlasında zarara yol açtı. Emir, tarlasındaki zararın tespiti için sigorta şirketine başvurdu. Şirketin bölgeye iki kez gönderdiği ekspertizler ilk gelişlerinde yüzde 7, ikinci gelişlerindeyse yüzde 11 hasar olduğunu belirledi.

Sigorta şirketinin belirlediği zarar oranının yanlış olduğunu iddia eden üretici Halil Emir, tarlasında yaklaşık yüzde 80 zarar olduğunu söyledi. Emir, zararın karşılanmaması durumunda yeniden ekim yapacağını belirtti.

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Tarlasının konumu dolayısıyla büyük zarar gördüğünü söyleyen Halil Emir, "Arife günü akşamı doluyla beraber 20-25 dakika içinde 40-45 kilo yağmur düştü ve çok sel yaptı. Sel yapınca üst tarlalardaki topraklar, yağmur suları bizim tarlaya geldi. Tarlada zarar tespiti için iki kere ekspertiz çağırdık. Birinde yüzde 7 verdiler, ikincide yüzde 11 verdiler. Ekili ayçiçeklerin sıralarını çıkarıp götürmüş, toprak bırakmamış. Çok zarar var bize göre ama onlara göre yüzde 10 zararı var. Ayçiçeklerini şu an ben yarın yahut öbür gün bozacağım ama onlar yüzde 10 verdiği için destek alamıyoruz" diye konuştu.

Nisan ayı başında ilk kez böyle bir durum yaşadıklarını ifade eden Emir, "Bu zamanlar hiç dolu düşmezdi. Nisan sonunda, mayıs başında, haziranda düşerdi ama bu şekildeyken hiç dolu düşmezdi. İlk defa o gece saat 20.30 ile 21.00 arası dolu yağmış. Bir karış buz kütleleri suyla beraber geziyordu. Onun için çok zararımız var. Onu karşılamak için de sigorta yaptırıyoruz TARSİM'e. O da çok az karşıladığı için ne yapacağız bilemiyoruz. İki parsel yan yana toplam 34 dönüm ekili alanımız var. 600 metrekare yerde 20 dönüm, 200 metrekarede 14 dönüm ekili alan var. 14 dönüm olan yerde zarar az ama 20 dönüm olan yerde zarar daha çok" ifadelerini kullandı. Yeniden ayçiçeği ekeceklerini belirten Halil Emir, "Şimdi tarlayı bozduktan sonra iki kere karıştırıp iki çuval tohum alarak ki toplam 25 bin lira yapıyor, o tohumları ekeceğiz. Sonra yine karıştıracağız. Mazot harcayacağız. Kaldı ki çıkacak gündöndü bu ayarda olacak mı? Çünkü geç kalmış olacağız. Biz bunu 10 Mart'ta ekmiştik. Şimdi kesinlikle verim kaybı olacak. Bu felaket olmasaydı belki 250-300 kilo verim alacaktım ama bozup ekeceğimiz gündöndü sıcaklara tekabül edeceği için daha az verim verecek. Verim kaybımız olacak. Bu da bize yansıyacak yani" dedi.

Zararının karşılanmasını isteyen Emir, "Biz geçen sene de 100-120 kilo arasında ürün aldık. Buna biz bağlanmışız, çiftçiliğe. Babadan kalma, dededen kalma çiftçilik yapıyoruz. Onun için mecbur yapacağız. Kurtarsın, kurtarmasın. Buradan sigortadan ikinci kez gelen arkadaşlar hiç fotoğraf çekmeden geri gittiler. Bu 20 dönüm yerden hiç fotoğraf çekmediler. Biraz daha güzel olan 13 dönüm yerde 1 saat oyalandılar. Oradan iyi sıraları çekip gönderdiler. Onun için TARSİM'in merkezinin de suçu yok bunda. Çünkü onlar da buradaki fotoğraflara, buradaki değerlere göre veriyorlar. Bizim şikayetimiz buraya gelen eksperlerden. Bunun giderilmesini istiyoruz. Bu tarlamızın nasıl olacak? Giderilmediklerine göre biz kendi kendimize yapacağız masrafı. İkinciye gene ekeceğiz" ifadelerini kullandı.