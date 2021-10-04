3 kente yarın için kuvvetli sağanak uyarısı!

SEL GELİYOR! Son dakika: Doğu Karadeniz için "çok kuvvetli yağış" uyarısı! - VİDEO HABER

AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de devam eden sağanak etkisini artıracak.

YARIN SABAHTAN İTİBAREN DİKKAT

AA'da yer alan habere göre yarın günün ilk saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusunda kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-100 kilogram/metrekare) yağış öngörülüyor.

SEL, SU BASKINI VE HEYELAN UYARISI

Sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.