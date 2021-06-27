Seksenler yeni bölümleri ile Perşembe akşamları TRT1 ekranlarında yayınlanıyor. Seksenler dizisinin oyuncu kadrosuna; Reha Özcan da dahil oldu. İlk bölümü ile 24 Haziran Perşembe akşamı ekrana gelen dizinin oyuncu kadrosu merak ediliyor.

SEKSENLER YENİ SEZON OYUNCULARI

Özlem Türkad - Rukiye

Reha Özcan - Metin

İlker Ayrık - Çağatay

Zeynep Demirel - Amelie

Şoray Uzun - Ahmet

Ayşe Tolga - Gülden

Onur Dilber - Rıza

Berat Yenilmez - Sami

Begüm Öner - Elvan

Ceyhun Fersoy - Şahin

Necmi Yapıcı – Mesut

Faruk Sofuoğlu - Bahtiyar

Videoyu Oynat

Ali Konuk - Bekir

Erdem Baş - Aret

Hakan Bulut - Ali

Deniz Oral - Hilmi

Eray Yasin Işık - Nevzat

Baran Karaoğlan - Tuncer

Zeki Yılmaz - Levent