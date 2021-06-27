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Seksenler yeni sezon ne zaman başlıyor? Seksenler dizisi yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler var?

Seksenler dizisi yeni sezonu ile yeniden diziseverle buluşuyor. Eski sezonlarında Rasim Öztekin'in de yer aldığı dizi yeni sezona buruk başladı. Rasim Öztekin kısa bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirmişti. Diziseverler Seksenler'in yeniden ekrana dönmesine sevindi. Seksenler yeni sezon ne zaman başlıyor? Seksenler dizisi yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

27.06.2021 - 00:12 | Güncelleme: ABONE OL
Seksenler yeni sezon ne zaman başlıyor? Seksenler dizisi yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler var?

Seksenler yeni bölümleri ile Perşembe akşamları TRT1 ekranlarında yayınlanıyor. Seksenler dizisinin oyuncu kadrosuna; Reha Özcan da dahil oldu. İlk bölümü ile 24 Haziran Perşembe akşamı ekrana gelen dizinin oyuncu kadrosu merak ediliyor.

SEKSENLER YENİ SEZON OYUNCULARI

Özlem Türkad - Rukiye

Reha Özcan - Metin

İlker Ayrık - Çağatay

Zeynep Demirel - Amelie

Şoray Uzun - Ahmet

Ayşe Tolga - Gülden

Onur Dilber - Rıza

Berat Yenilmez - Sami

Begüm Öner - Elvan

Ceyhun Fersoy - Şahin

Necmi Yapıcı – Mesut

Faruk Sofuoğlu - Bahtiyar

Videoyu Oynat
Ali Konuk - Bekir

Erdem Baş - Aret

Hakan Bulut - Ali

Deniz Oral - Hilmi

Eray Yasin Işık - Nevzat

Baran Karaoğlan - Tuncer

Zeki Yılmaz - Levent

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