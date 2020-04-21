21 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şeker hastaları belli bir program uygulayarak şeker miktarını düşürmeye çalışırlar. Sonuçta uzman hekim tarafından önerilen bu yöntemler sağlık için gerekli bir uyum ister. Ancak şeker hastası olmadan da bazı durumlarda kan şekeri miktarı yükselebilir.
Bunların belirtileri ise; sürekli su içme isteği, halsizlik, fazla iştah, görmede sıkıntı ve sık idrara çıkma olabilmektedir. Bu durumda bazı yiyecekler yoluyla kan şekeri ölçünüzü düşürmeniz açısından önerilir. Uzmanların önerisi karbonhidrat alarak glisemik indeks – GI seviyesinin düşürülmesi gerektiğini belirtiyorlar. Karbonhidratlar düşük glisemik endeks içermektedirler.
Şekeri Düşüren Besinler
Kan şekeri seviyesini düşürmek açısından listede bazı örnekler verilmiştir. Tamamını içermez ve ayrıca ilaç kullanan ya da başka rahatsızlığı olanların hekim tavsiyesi alması şarttır.
Gilisemik endeks, gıdaların tüketilmesinden sonra kan şekerinin yükselmesini anlatan bir listedir. O yüzden glisemik endeks içeren gıdalar şeker değerini dalgalandırdığı için dikkatli tüketilmelidir.
Glisemik endeksi fazla olan besinler; dondurma, pirinç, kavun, karpuz,kabak, patates kızartması, beyaz ekmek,pirinç gevreği ve bagettir.
Kan şekerinin yükselmesine neden olan gıdalar tüketmek belli zaman sonra tip2 diyabetik hastalığına yol açacağından dikkatli tüketmede fayda vardır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!