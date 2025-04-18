Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kısayol Yaşam Şeker pancarı nasıl pişirilir? Şeker pancarı pişirmenin püf noktaları nelerdir, nelere dikkat etmek gerekir?

        Şeker pancarı nasıl pişirilir? Şeker pancarı pişirmenin püf noktaları nelerdir, nelere dikkat etmek gerekir?

        Lezzetiyle olduğu kadar sağlığa faydalarıyla da adından söz ettiren şeker pancarı, mutfaklarda hâlâ hak ettiği yeri bulamamış gizli bir yıldız gibi. Renginin cazibesine kapılıp sepetinize attığınızda ise akla hemen nasıl pişirileceği sorusu geliyor. Ama iş sadece haşlamak ya da fırına atmakla bitmiyor. Peki, Şeker pancarı nasıl pişirilir? Şeker pancarı pişirmenin püf noktaları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 17:27 Güncelleme: 18.04.2025 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şeker pancarı nasıl pişirilir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Besleyici değeriyle kış sofralarının gözdesi olmaya aday şeker pancarı, sofralarımıza sağlık katmanın en lezzetli yollarından biri olabilir. Kimi zaman sert dokusuyla kafa karıştıran, kimi zaman rengini korumak için özel ilgi isteyen bu sebze, aslında doğru teknikle hazırlandığında bambaşka bir tada dönüşüyor. İşte, şeker pancarı pişirme tekniği ve fazlası hakkında merak edilen tüm detaylar.

        ŞEKER PANCARI NASIL PİŞİRİLİR?

        Şeker pancarı, hem besleyici özellikleri hem de mutfakta farklı şekillerde değerlendirilebilmesiyle öne çıkan bir kök sebzedir. Özellikle Türkiye’nin İç Anadolu, Marmara ve Ege bölgelerinde yoğun olarak yetiştirilen bu bitki, hem sanayi ürünü olarak hem de sofralık kullanımda büyük önem taşır. Bol güneş alan, iyi drene edilmiş topraklarda en verimli halini alır. Konya, Eskişehir, Uşak ve Tokat gibi iller, Türkiye’de şeker pancarı üretiminin merkezleri arasındadır.

        REKLAM

        Besin değeri açısından bakıldığında şeker pancarı; lif, folik asit, C vitamini, potasyum, demir ve magnezyum gibi mineraller açısından oldukça zengindir. Antioksidan bakımından da güçlüdür, özellikle betalain pigmentleri sayesinde vücuda detoks etkisi yapar ve bağışıklık sistemini destekler.

        Pişirilmesi oldukça kolay olan şeker pancarı, haşlama, buharda pişirme, fırınlama ya da közleme gibi yöntemlerle hazırlanabilir. Doğru şekilde pişirildiğinde doğal şekerini salarak hafif tatlımsı bir aroma verir ve salatalardan mezeye, çorbalardan garnitürlere kadar pek çok tarifte kullanılabilir.

        ŞEKER PANCARI PİŞİRME YÖNTEMİ

        Şeker pancarını pişirmenin en yaygın ve geleneksel yöntemi haşlamadır. Bunun için pancarlar iyice yıkanır, kabukları soyulmadan büyük bir tencerede bol suyla yaklaşık 45-60 dakika kadar haşlanır. Bu yöntem, pancarın rengini ve besin değerlerini korur. Piştikten sonra soğuk suya alınarak kabukları kolayca soyulabilir.

        Bir diğer popüler yöntem ise fırınlamadır. Özellikle karamelize bir tat isteyenler için ideal bir tekniktir. Kabuklarıyla birlikte fırın tepsisine alınan pancarlar, alüminyum folyo ile sarılarak yaklaşık 180 derece sıcaklıkta 45 dakika kadar pişirilir. Bu yöntemle pancarın içindeki doğal şeker dışarı çıkar ve lezzetini katbekat artırır.

        REKLAM

        Buharda pişirme ise besin değerini maksimum seviyede korumak isteyenler için önerilir. Pancarlar küçük parçalara ayrılarak buharda 20-30 dakika kadar tutulabilir. Bu teknikle pancar yumuşak ama dağılmadan kalır, salatalar için idealdir.

        ŞEKER PANCARI TARİFİ

        Zeytinyağlı Şeker Pancarı Salatası

        3 adet orta boy şeker pancarı

        2 diş sarımsak

        3 yemek kaşığı zeytinyağı

        1 yemek kaşığı limon suyu

        1 tatlı kaşığı nar ekşisi

        Tuz

        Üzeri için ceviz içi veya yoğurt (isteğe bağlı)

        Yapılışı:

        • Şeker pancarlarını güzelce yıkayın, kabuklarıyla birlikte bir tencereye alın.
        • Üzerini geçecek kadar su ekleyin ve orta ateşte yaklaşık 50 dakika haşlayın.
        • Piştikten sonra soğumaya bırakın ve kabuklarını soyun.
        • Küp küp doğrayarak bir kaba alın.
        • Üzerine ezilmiş sarımsak, zeytinyağı, limon suyu ve nar ekşisini ekleyin.
        • Tuzunu damak zevkinize göre ayarlayın ve karıştırın.
        • Ardından yine isteğe göre pancar salatasının içerisine kıtırlık katması amacı ile ceviz içi kırabilirsiniz. Aynı zamanda yanında yoğurt tüketimi de sindirimi daha da kolaylaştıracaktır.

        ŞEKER PANCARI PİŞİRMENİN PÜF NOKTASI

        • Pancarları kabuğuyla haşlamak ya da fırınlamak, hem rengini hem de içindeki vitaminleri korur. Kabuklar piştikten sonra kolayca soyulabilir.
        • Pişirme suyuna limon ya da sirke gibi asitli maddeler eklemek, pancarın sertleşmesine neden olur. Eğer limon katmak istiyorsanız, pişirme sonrasında tercih edin.
        • Pancarların eşit boyda olması, hepsinin aynı sürede ve kıvamda pişmesini sağlar. Farklı boylardaki pancarların pişme süresi farklı olacağından bazıları fazla yumuşayabilirken bazıları diri kalabilir.
        • Piştiğini anlamak için pancarın ortasına ince bir bıçak batırın. Kolayca girip çıkıyorsa, pancar pişmiş demektir.
        • Pancar pişirme suyunu kullanmak isterseniz (örneğin çorbalarda ya da doğal gıda boyası olarak), suyu dökmeyin. Bu su hem renk hem de besin açısından zengindir.
        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Filistin davası insan kalma mücadelesidir"
        "Filistin davası insan kalma mücadelesidir"
        İBB Kültür A.Ş. Müdürü tahliye edildi
        İBB Kültür A.Ş. Müdürü tahliye edildi
        Yemek kartına markette limit geldi mi?
        Yemek kartına markette limit geldi mi?
        "Trump veya Mickey Mouse fark etmez"
        "Trump veya Mickey Mouse fark etmez"
        18 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        18 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        15 yaşındaki Gülden'in katilinin kan donduran yazışması!
        15 yaşındaki Gülden'in katilinin kan donduran yazışması!
        Trump ve Harvard arasında neden 'çatışma' var?
        Trump ve Harvard arasında neden 'çatışma' var?
        103 çocuğa cinsel istismar zanlısı! Bodrum'da yakalandı
        103 çocuğa cinsel istismar zanlısı! Bodrum'da yakalandı
        ABD'de bir ayda bini aşkın öğrencinin vizesi iptal edildi
        ABD'de bir ayda bini aşkın öğrencinin vizesi iptal edildi
        Eşini öldüren polisin cezası belli oldu!
        Eşini öldüren polisin cezası belli oldu!
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        Beşiktaş çocuk sweatshirtü için toplatma kararı
        Beşiktaş çocuk sweatshirtü için toplatma kararı
        Galatasaray'da hedef 6!
        Galatasaray'da hedef 6!
        Doğada ender oluşuyor! Kar ruloları görüldü!
        Doğada ender oluşuyor! Kar ruloları görüldü!
        Altında tahminler yükseliyor
        Altında tahminler yükseliyor
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        "Artık paralı plaj yok"
        "Artık paralı plaj yok"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Habertürk Anasayfa