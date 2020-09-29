Şeker Hoca lakaplı Celal Tilgen hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğan haber bugün geldi. Malatya'da, Şeker Fabrikası Camii'nde, uzun yıllar görev yaptıktan sonra yaklaşık 5 yıl önce emekli olan Celal Tilgen (69),rahatsızlıklarından dolayı Turgut Özal Tıp Merkezi’nde ve Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesinde tedavi gördü. Son olarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tilgen'in Covid-19 rahatsızlığından vefat ettiği öğrenildi.

2009'DA MASKE İLE VAAZ VERMİŞTİ

İHA'da yer alan habere göre görev yaparken verdiği vaazlarla sık sık gündeme gelen ve "Şeker Hoca" olarak tanınan Celal Tilgen, 2009 yılında domuz gribi nedeniyle Şeker Fabrikası Camii'nde görev yaparken maske ile vaaz vermesi ile dikkat çekmişti.