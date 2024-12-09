Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'SEK SEK / Bir Beyoğlu Sekmesi'

        'SEK SEK / Bir Beyoğlu Sekmesi'

        Akbank Sanat, Beyoğlu'nun zengin kültürel ve mimari mirasını farklı temalar üzerinden ele alan 'SEK SEK / Bir Beyoğlu Sekmesi' adlı seminer serisiyle izleyicileri disiplinler arası bir yolculuğa davet ediyor. Mimar Cem Sorguç'un hazırlayıp sunduğu program, Aralık ayında 'Pasajlar' belgeseli gösterimi ve ardından Ertuğ Uçar ile yapılacak söyleşi ile başlıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 13:27 Güncelleme: 09.12.2024 - 13:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        'SEK SEK / Bir Beyoğlu Sekmesi'
        ABONE OL
        ABONE OL

        Akbank Sanat, Aralık 2024 - Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek mimarlık seminerleri dizisi “SEK SEK / Bir Beyoğlu Sekmesi” ile Beyoğlu’nu, kentsel dokusunu görsel, tarihsel, interaktif ve disiplinler arası bir formatta ele alıyor.

        Serinin ilk etkinliği, 11 Aralık Çarşamba günü saat 18:30’da “Pasajlar” başlığıyla Akbank Sanat’ta gerçekleşecek. Beyoğlu’nun tarihsel bağlamda önemli bir parçasını oluşturan pasajlar, farklı birimlerden ve perspektiflerden ele alınacak. 19. yüzyıldan günümüze uzanan bu yapılar, tarihsel, toplumsal, mimari ve ekonomi-politik açıdan tartışılacak. Geçmişten bugüne dönüşen ve günümüz kent yaşamındaki rolü değişen pasajlar, video gösterimi ve söyleşiyle izleyicilere aktarılacak.

        Bu özel oturumda Cem Sorguç’a, mimar ve yazar Ertuğ Uçar eşlik edecek. Söyleşi, hazırlanmış kent dokümantasyonunun izlenmesiyle başlayacak ve ardından interaktif bir şekilde devam edecek.

        “SEK SEK / Bir Beyoğlu Sekmesi” serisi kapsamında ilerleyen aylarda yokuşlar, avlular ve ikâmetgâhlar gibi temalar da mercek altına alınacak. Her biri Beyoğlu’nun farklı bir yüzünü gözler önüne seren bu etkinlikler, kent yaşamını disiplinler arası bir yaklaşımla anlamlandırmak isteyen sanat ve mimarlık tutkunlarını bir araya getirecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Akbank Sanat
        #Ertuğ Uçar
        #Cem Sorguç
        #sek sek
        #Beyoğlu
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Münbiç'in tamamı SMO kontrolüne geçti
        Münbiç'in tamamı SMO kontrolüne geçti
        Borsa İstanbul'da Suriye coşkusu
        Borsa İstanbul'da Suriye coşkusu
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması
        Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        Suriye'de geçiş süreci nasıl olacak?
        Suriye'de geçiş süreci nasıl olacak?
        İsrail Suriye içinde ilerler mi?
        İsrail Suriye içinde ilerler mi?
        İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem için geri sayım
        Bir ısınıp bir üşüyeceğiz! İstanbul'da akşam saatlerine dikkat
        Bir ısınıp bir üşüyeceğiz! İstanbul'da akşam saatlerine dikkat
        "Aylık artışlarını fırsatçıların fahiş fiyatlarına ezdirmeyeceğiz"
        "Aylık artışlarını fırsatçıların fahiş fiyatlarına ezdirmeyeceğiz"
        Ameliyatta karnında unutulan makas, 7 yıl sonra baş ağrısıyla ortaya çıktı
        Ameliyatta karnında unutulan makas, 7 yıl sonra baş ağrısıyla ortaya çıktı
        Şerif Gören'e veda
        Şerif Gören'e veda
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        "Büyük bir katliam yaşandı"
        "Büyük bir katliam yaşandı"
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        Habertürk Anasayfa