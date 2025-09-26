Seiko Optik, Yusuf Dikeç ve Olimpik Atıcılık Okulu'na sponsor oldu

Seiko Optik ile milli atıcı Yusuf Dikeç arasında anlamlı bir iş birliği gerçekleştirildi.

Paris 2024 Yaz Olimpiyatları’nda gümüş madalya kazanarak Türkiye’nin gururu olan milli atıcı Yusuf Dikeç’in ilham veren hikâyesinden yola çıkan Seiko Optik, sponsorluk desteğini üç yıl daha uzatarak 2028 Olimpiyatları’na kadar Dikeç’in yanında olacağını açıkladı.

Marka ayrıca, Mersin Erdemli’de bulunan ve çok sayıda genç sporcuya ev sahipliği yapan Yusuf Dikeç Olimpik Atıcılık Okulu’na da sponsor olarak sporun geleceğine ve gençlerin başarı yolculuğuna destek verecek.

Atıcılık sporunda başarının en önemli unsurlardan birinin, hedefe tam olarak odaklanmak olduğuna dikkat çeken Yusuf Dikeç, "Bu odaklanmanın en kritik parçası ise kusursuz bir görüşe sahip olmak. Son zamanlarda yaşadığım görme problemlerim performansımı doğrudan etkiliyordu ve yapmış olduğum spor nedeniyle sahada netliği yeniden kazanmam çok önemliydi. Gözlerimde miyop astigmat var. Görüşüm atışlarımı doğrudan etkilediği için olimpiyatlar öncesinde mutlaka iyi bir göz hekimine görünmem gerekiyordu. Muayenelerden sonra doğal olarak iyi bir optisyen ve optik cam ihtiyacı ortaya çıktı. Doktorumuzun tavsiyesiyle Ankara’da bir optik mağaza bulduk. Doktorun muayenehanesini ve optikçinin ofisini poligon haline getirdik. Atış silahımı, hedef tahtasını götürdüm, ortamı ve ışığı ayarladık. Sürekli atış denemeleriyle olimpiyatlara 4 ay kala, en son bir optik camda karar kıldık. Eğer istediğim optik camı bulamasaydım, olimpiyatlara katılmayacaktım. Benim için çok önemli bir dönüm noktasıydı. Seiko Optik’in desteği sayesinde genç yeteneklerle birlikte atıcılık sporunda çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Bana net ve mükemmel görüş kazandıran ve her zaman yanımda olan Seiko Optik ekibine çok teşekkür ederim" dedi.

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalyayla dönen ve ikonik duruşuyla tüm dünyada ses getiren milli sporcu; 01-05 Ekim 2025 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek “Avrupa Şampiyonlar Ligi” ve “2025 Kahire Dünya Şampiyonası”nda ülkemizi başarıyla temsil etmeye hazırlanıyor.