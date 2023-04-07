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Haberler Magazin Şehsuvar Aktaş'ın babası ve üvey annesi yangında hayatını kaybetti - Şehsuvar Aktaş kimdir, kaç yaşındadır?

Şehsuvar Aktaş'ın acı günü

Bartın'a bağlı Dallıca Köyü'nde 3 katlı binada çıkan yangında oyuncu Şehsuvar Aktaş’ın babası Yücel Aktaş ve üvey annesi Nesrin Aktaş dumandan etkilenerek hayatını kaybetti

Giriş: 07.04.2023 - 11:43 | Güncelleme: ABONE OL
Şehsuvar Aktaş'ın babası ve üvey annesi yangında hayatını kaybetti - Şehsuvar Aktaş kimdir, kaç yaşındadır?
Babası ve üvey annesi yangında hayatını kaybetti
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DHA

Bartın'a bağlı Dallıca Köyü Çakırlar Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binada, saat 05.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Köye uzak bir bölgede olan evin yandığını görenler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese gelen itfaiye ekibinin 2 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Yangında evin 2'nci katında oturan emekli astsubay Yücel Aktaş (86) ile emekli memur Nesrin Aktaş (83) çiftinin dumandan zehirlenip, öldükleri tespit edildi. Çiftin, tiyatro ve sinema oyuncusu Şehsuvar Aktaş'ın babası ve üvey annesi olduğu bildirildi.

Aktaş çiftinin cansız bedenleri, otopsisi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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