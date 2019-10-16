16 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şehriyeli Pirinç Pilavı Tarifi, Nasıl Yapılır (Yemekteyiz)
Pirinç pilavı yapmak için bazı püf noktaları vardır. Aşağıda şehriyeli pirinç pilavının yapılışını püf noktaları ile anlatacağım. Bundan sonra pilav yapmak sizi korkutmasın. Her yaptığınız pilav çok lezzetli ve kıvamında olsun. Yiyenlere de afiyet olsun.
Şehriyeli Pirinç Pilavı İçin Malzemeler:
2 yemek kaşığı tereyağı
3 yemek kaşığı sıvı yağ
2 su bardağı pirinç
Yarım su bardağı arpa şehriye
3 su bardağı sıcak su (tavuk suyu)
Tuz
Şehriyeli Pirinç Pilavı Tarifi Yapılışı:
Pirinçleri bol suda yıkayarak ılık ve tuzlu su dolu bir kapta 30 dakika dinlendirelim.
Bu süre sonunda pirinçleri süzgeçten geçirin.
Tefon tencerede tereyağı eritin, sıvı yağ da ekleyerek üzerine arpa şehriyeleri katın.
Şehriyelerin rengi dönene kadar kavurun.
Pirinçler ilave ederek 2-3 dk daha kavurun.
Üzerine sıcak suyunu ve tuzu ilave edin.
Tencerenin kapağını kapatarak önce yüksek ateşte, fazla suyu çekip pirinçler göz göz oluncaya kadar kaynatın.
Daha sonra yani pirinçlerin üzerindeki su çekilip pirinçler göründüğünde kısık ateşe alın.
Tamamen suyu çekene kadar pişirin.
Ocaktan aldıktan sonra üzerine temiz bir bez koyarak kapağını tekrar kapatın ve demlenmesini bekleyin.
Pilavı hafifçe karıştırdıktan sonra servis yapabilirsiniz.
Afiyet olsun.
Şehriyeli Pirinç Pilavı Tarifi Püf Noktası:
Pilav yaparken su oranı 1’e 1,5 olarak ayarlayın.
Yani kullandığınız ölçü kabı ile 1’e 1,5 su ekleyin.
Öncelikle kullanacak olduğumuz pirinç baldo pirinç olsun.
Pirinçleri bol suda nişastası gidene kadar yıkayın.
Pirinçleri en az 15dk ılık suda bekletin.
Pilavımızın lezzetli olması için pirinçlerinizi tereyağı ile kavurun.
1-2 kaşık da sıvı yağ eklediğimizde parlak renkli olmasını sağlar.
Pirinçlerimizi tel tel dökülene kadar, ara ara karıştırarak 4-5 dakika kavuralım.
Kavurma işlemi pilav için önemli bir aşama.
Pilavımızı tavuk suyu ile yaparsanız çok daha lezzetli olacaktır.
Normal su ya da tavuk suyu olsun, mutlaka sıcak olarak ekleyelim.
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