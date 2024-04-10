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        Haberler Gündem Güvenlik Şehit Uzman Çavuş Hikmet Aslan - Şehit eşini, 1 yaşındaki kızıyla uğurladı

        Şehit eşini, 1 yaşındaki kızıyla uğurladı

        Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin taciz ateşinde şehit olan 26 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın cenazesi, memleketi Niğde'de toprağa verildi. Kübra Aslan, kucağındaki 1 yaşındaki kızı Rüveyda ile birlikte şehit eşinin tabutuna sarılıp, "Bugün bizim bayramımız Rüveyda. Hikmet'im, Allah'ım seni benden çok seviyormuş" diyerek gözyaşı döktü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 14:22 Güncelleme: 10.04.2024 - 15:22
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        Şehit eşini, 1 yaşındaki kızıyla uğurladı
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        Şehit Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan’ın (26) cenazesi, toprağa verilmek üzere Niğde merkeze bağlı Değirmenli beldesine getirildi.

        TÖRENE DEVLET PROTOKOLÜ VE VATANDAŞLAR KATILDI

        DHA'da yer alan habere göre evinden helallik alındıktan sonra şehidin cenazesi, törenin yapılacağı belde meydanına götürüldü. Törene, şehidin ailesi, Niğde Valisi Cahit Çelik, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, AK Parti Milletvekili Cevahir Uzkurt, MHP Milletvekili Cumali İnce, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veli Doğan, Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gürol Okyar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        TABUTUNA SARILIP FOTOĞRAFINI ÖPTÜLER

        Annesi Gülbahar, babası İdris ve eşi Kübra Aslan, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp, çerçevedeki fotoğrafını öptü.

        "BUGÜN BİZİM BAYRAMIMIZ RÜVEYDA"

        Kübra Aslan, kucağındaki 1 yaşındaki bebeği Rüveyda'yı da tabutun başına getirdi. Gözyaşı döküp eşinin fotoğrafını kızına gösteren Kübra Aslan, "Bak, baba burada. Baban sana bakıyor. Sen tanıyordun babanı, bütün fotoğraflarını gösteriyordun. Bugün bizim bayramımız Rüveyda. Ağlamayacağım. Hikmet'im, Allah'ım seni benden çok seviyormuş" dedi.

        DUALARLA TOPRAĞA VERİLDİ

        Şehidin annesi Gülbahar Aslan ise oğlunun fotoğrafını eliyle havaya kaldırıp, "Bugün bayram bize. Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu. Şehidin acılı ailesini, askeri yetkililer teselli etti.

        Şehit Hikmet Aslan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından belde mezarlığında dualarla toprağa verildi.

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