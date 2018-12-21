Şehidin arkadaşı paylaştı

21 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Diyarbakır’ın Hani ilçesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen polis memuru Nazım Tuncer’in cenaze merasiminin ardından sosyal medyada bir silah arkadaşının yaptığı paylaşım okuyan herkesi duygulandırdı.
Hızla yayılan paylaşım ve o günün haber arşivlerini araştıranlar şehidin kahraman bir vatan evladı olduğunu gördü. Hani ilçesinde 17 Mart 2016 tarihinde gece saatlerinde devriye gezen, araç içerisinde Nazım Tuncer’in de bulunduğu Terörle Mücadele Şubesinde görevli polis ekibi ilçe Hükümet Konağı yakınlarında bir araçtan şüphelenip, araç plaka sorgusunun ardından aracın çalıntı olduğu bilgisinin üzerine hemen bomba imha ekiplerine haber verdi.
İHA'nın haberine göre, yapılan çalışma sonucunda 3 adet tüp içinde 150 kilogram patlayıcı madde bulunarak uzmanlar tarafından imha edildi. Ertesi gün 18 Mart Çanakkale Zaferinin Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü programında patlatılması planlanan bomba, şehit polis memuru Tuncer’in dikkati sayesinde faciaya yol açmadan yüzlerce kişinin ve öğrencinin katledilmesi önlendi.
KAHRAMAN ŞEHİDİN SİLAH ARKADAŞI PAYLAŞTI
Olayı gün yüzüne çıkaran Tuncer’in silah arkadaşı ise o günü sosyal paylaşım sitesindeki hesabında şu cümlelerle paylaştı:
“Bugün şehit olan Tuncer ile iki yıl görev yaptık o ipka (yerinde kalma) verdi ve görevine devam etti. Birlikte görev yaptığımız 17 Mart 2016 günü ilçe merkezinde devriye atarken park halinde bulunan bir araçtan şüphelendi aracın plaka kaydına baktığımızda çalıntı çıkmıştı araç ertesi gün 18 Mart töreni yapılacak olan ilk okulun önünde idi. Araçtan Nazım abi iyice şüphelendi. Bomba imha ekibini çağırttı ve aracın bagajını açtıklarında 150 kilogram patlatılmaya hazır piknik tüpleri vardı. Allah’a şükür Nazım abinin dikkati sayesinde birçok can kurtuldu. Olay günü ulusal bir kanal geldi ve olayı haber yapmak istediklerini ve Nazım abi ile de röportaj yaparak onu kahraman ilan edeceklerini söylediler. Ama kendisinin cevabı netti; ‘hayır ben kahramanlık değil görevimi yaptım. Ben tek başına kahraman değilim benim bütün arkadaşlarım kahramandır’ dedi ve röportajı reddetti. Yukarıdaki paylaşımda bahsedilen abi bugün toprağa verdiğimiz kahraman polisimiz, hemşehrimiz Nazım Tuncer’den başkası değil.”
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