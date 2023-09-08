Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de can yakan cinayet! Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu! - Haberler

        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!

        Diyarbakır'da, 12 yıl önce PKK'lı teröristlerin devriye aracına düzenlediği saldırıda şehit olan 32 yaşındaki polis memuru Zafer Sayil'in eşi 2 çocuk annesi Hatice Sayil, Kayseri'de cipinde başında vurulmuş halde ölü bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 14:38 Güncelleme: 08.09.2023 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kayseri'de olay, saat 11.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Bağdat Caddesi Köprübaşı Sokak'ta meydana geldi.

        EŞİ 12 YIL ÖNCE ŞEHİT OLMUŞTU

        DHA'da yer alan habere göre Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, 2011 yılında PKK'lı teröristlerce devriye aracına uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Zafer Sayil'in (32) eşi Hatice Sayil'i, cipinde hareketsiz görenler, polise haber verdi.

        2 ÇOCUK ANNESİNİN ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, başından tabanca ile vurulan 2 çocuk annesi Hatice Sayil'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Sayil’in cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. İntihar üzerinde durulan olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kayseri
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Suç örgütü lideri yakalandı
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Karısını ayağından vurdu, serbest kaldı!
        Karısını ayağından vurdu, serbest kaldı!
        Endişeye yol açan ani sel açıklaması!
        Endişeye yol açan ani sel açıklaması!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        1800 yıllık su perisi!
        1800 yıllık su perisi!
        Okul sezonu öncesi ailelere "süper enfeksiyon" uyarısı!
        Okul sezonu öncesi ailelere "süper enfeksiyon" uyarısı!
        Ani sel felaketlerine karşı 'Kasukabe' modeli tavsiyesi
        Ani sel felaketlerine karşı 'Kasukabe' modeli tavsiyesi
        Emekli maaşını açıkladı
        Emekli maaşını açıkladı
        Thodex'te para cezası! 24 taksitle...
        Thodex'te para cezası! 24 taksitle...
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        "Oğlumu görmeme izin ver"
        "Oğlumu görmeme izin ver"
        Tecavüzden 30 yıl
        Tecavüzden 30 yıl
        1 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı! Eğlence mekanındaki çatışma kamerada!
        1 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı! Eğlence mekanındaki çatışma kamerada!
        Manchester United borsada çöktü!
        Manchester United borsada çöktü!
        Milas yağlı zeytini AB'de coğrafi işaret tescili aldı
        Milas yağlı zeytini AB'de coğrafi işaret tescili aldı
        Daha 2 yaşındaydı! Kediyi seviyordu! Büyük acı!
        Daha 2 yaşındaydı! Kediyi seviyordu! Büyük acı!
        Lisede sınıf tekrarı geri geldi! İşte detaylar
        Lisede sınıf tekrarı geri geldi! İşte detaylar
        İsmail Kür’ün şüpheli ölümü masaya yatırıldı
        İsmail Kür’ün şüpheli ölümü masaya yatırıldı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Habertürk Anasayfa