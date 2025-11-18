Şehit Pilot Hasan Bahar'ın naaşı İstanbul'a getirildi
Hırvatistan'da Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot Hasan Bahar'ın cenazesi İstanbul'a getirildi
Giriş: 18.11.2025 - 03:04 Güncelleme: 18.11.2025 - 03:06
Şehit olan pilot Hasan Bahar'ın naaşı gece saatlerinde Sağlık Bakanlığı'na bağlı özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık terminaline getirildi.
AA'nın haberine göre; şehit pilot Bahar'ın cenazesi, Avcılar Merkez Ulu Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.
