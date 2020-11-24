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Şehit öğretmenler unutulmuyor

Bölücü terör örgütü PKK tarafından katledilen Necmettin Yılmaz, Şenay Aybüke Yalçın, Neşe Alten, Ayşe ve Numan Konakçı, Yasemin ve Bayram Tekin'in de aralarında bulunduğu şehit öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde unutulmuyor.

24.11.2020 - 15:28 | Güncelleme: ABONE OL
Şehit öğretmenler unutulmuyor
AA

Türkiye'nin huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik yıllardır saldırılar düzenleyen eli kanlı terör örgütü PKK, güvenlik güçlerinin yanı sıra sivilleri de hedef alıyor. Terör örgütü, hain saldırılarında çok sayıda öğretmeni de şehit etti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, terör örgütü PKK mensuplarınca 9 Haziran 2017'de 22 yaşında Batman'ın Kozluk ilçesinde şehit edildi.

Dönemin Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden Yalçın ağır yaralandı. Yalçın, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit düştü.

- Necmettin öğretmeni kaçırıp katlettiler

Sınıf öğretmeni 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz ise 16 Haziran 2017'de yaz tatilini geçirmek için görev yeri Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesine dönerken PKK'lı teröristlerce Tunceli-Erzincan kara yolunun Pülümür ilçesi kesiminde aracı yakıldıktan sonra kaçırıldı.

Teröristlerce katledilen Necmettin öğretmenin naaşı, 12 Temmuz 2017'de Tunceli'deki Pülümür Çayı'nda bulundu. Necmettin Yılmaz'ın cenazesi, 16 Temmuz 2017'de Gümüşhane'de toprağa verildi.

- Neşe öğretmen babası ile şehit düştü

Öğretmen babası Hasan Alten'i örnek alarak öğretmen olan Neşe Alten de şehit öğretmenler arasında bulunuyor.

Neşe Alten, görev yeri Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde PKK'lı teröristlerce 26 Ekim 1993'te babasıyla şehit edildi.

- Öğretmen çift şehit edildi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Babahaki Köyü İlköğretim Okulu'nda görev yapan Numan ve Ayşe Konakçı çifti, 26 Ekim 1993'te şehit edildi.

Bir kız çocuğu babası öğretmen Numan Konakçı'nın adı memleketi Denizli'nin Tavas ilçesindeki Hırka Köy İlkokulu'nda, öğretmen Ayşe Konakçı'nın adı ise aynı ilçeye bağlı Ulukent'te bir ilköğretim okulunda yaşatılıyor.

- Tekin ailesi katledildi

Terör örgütü PKK mensupları, Bitlis'in Düzköy Erikli Köyü İlkokulunda öğretmen olan Yasemin Tekin, Düzköy Erikli Köyü Ortaokulunda görev yapan eşi Bayram Tekin ve küçük kızları Betül'ü 25 Ekim 1993'te şehit etti.

İkinci çocuğuna hamile olan şehit öğretmen Yasemin Tekin'in adı Bitlis'in Tatvan ilçesindeki bir okula verildi.

- Eli kanlı teröristlerce aynı gün 6 öğretmen şehit edildi

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde terör örgütü üyeleri, 11 Eylül 1994'te 6 öğretmeni şehit etti.

Öğretmenler Rüstem Şen, Metin Kaynar, Ali İhsan Çetinkaya, Mustafa Karınca, Buminhan Temizkan ve Vedat İnan, okul lojmanında şehit edildi.

- Şehit öğretmenler

Milli Eğitim Bakanlığının sitesinde yer alan bilgilere göre, PKK'nın katlettiği eğitimcilerin de aralarında bulunduğu şehit öğretmenlerin şehadet tarihi, şehit oldukları yer ve isimleri şöyle:

11.05.1917-IrakAbdülkerim USTA
31.10.1917-FilistinMahmut KARABEKİROĞULLARI
20.09.1918-FilistinSüleyman öğretmen
23.12.1930-MenemenMustafa Fehmi KUBİLAY
26.06.1979-GaziantepMehmet SAYGIGÜDER
14.01.1980-İstanbulRecep ÇAKIR
7.04.1980-AğrıNevzat DEMİRCİ
28.05.1980-BatmanFevzi ATEŞ
2.06.1980-İstanbulAli İNCEKARA
5.07.1980-AdanaErgün EROL GÜRSESOĞLU
15.05.1987-Mazgirtİsa KARAASLAN
21.05.1987-DiyarbakırAsım ÖZDEN
25.05.1987-MardinAydın ACUN
4.11.1987-DiyarbakırTahir CİVİL
12.11.1987-ŞırnakŞenol AKAR
11.01.1988-MardinAdem AKDENİZ
12.03.1988-BatmanHüseyin AYDEMİR
25.03.1988-MardinMuhammed YILDIZ
12.04.1988-TunceliLokman ÇEKER
15.04.1988-TunceliAli BOŞGELMEZ
23.04.1988-TunceliMustafa ÇAĞLAR
5.11.1988-MardinMithat EREN
5.11.1988-MardinNuri ÖZTÜRK
4.12.1988-BatmanSezgin YOLCU
6.09.1989-SiirtMehmet KAPUSUZ
6.09.1989-SiirtÇevik Ersin TEMEL
6.09.1989-SiirtDurmuş GÜÇLÜ
17.10.1989-MardinFasih SÖĞÜT
28.03.1990-KahramanmaraşHanifi ÇAKALLIOĞLU
14.04.1990-ElazığAhmet BEKAR
14.04.1990-Elazığİzzet YÜKSEL
3.09.1990-MuşErtan SEVİM
19.09.1990-KarsAli KARAOĞLAN
7.11.1990-G.antepMehmet GEZER
20.10.1991-MardinAbdulkadir UĞURLU
17.11.1991-TunceliEsma KARADOĞAN
6.01.1992-Mardinİbrahim KIZMAZ
19.03.1992-MardinOrhan GÖK
23.03.1992-DiyarbakırMehmet GEREN
29.04.1992-IğdırŞevki AKGÜN
4.05.1992-Erzurumİlyas ACAR
20.05.1992-DiyarbakırOrhan KORKMAZ
5.06.1992-MardinSeydo AYDOĞAN
13.08.1992-DiyarbakırElif LİVAN
23.08.1992-DiyarbakırRamazan ERGİ
29.08.1992-AdanaAbdurrahman TANER
16.09.1992-DiyarbakırEngin EKER
6.10.1992-MardinAbdulvahap YERSİZ
11.11.1992-DiyarbakırEmin AYDIN
11.11.1992-DiyarbakırVural AKDENİZ
22.11.1992-DiyarbakırM.Mehdi ŞANLI
6.12.1992-DiyarbakırMehmet Emin ÖZDEN
6.12.1992-DiyarbakırAhmet KOPARAN
3.01.1993-BitlisHalis ŞİŞMAN
13.01.1993-DiyarbakırZübeyr AKKOÇ
13.01.1993-DiyarbakırRamazan Aydın BİLGE
18.02.1993-MardinErtuğrul ALPTEKİN
22.02.1993-Siirtİsmail ÇELİK
19.04.1993-DiyarbakırAlihan HAN
24.05.1993-BingölAbdullah KARA
24.05.1993-BingölMehmet BİROL
24.05.1993-ElazığBirol İrfan AŞKAR
10.06.1993-BatmanAli Rıza PEKGÖZ
11.06.1993-DiyarbakırNuriye AK
21.06.1993-TunceliNevzat AKDEMİR
23.06.1993-TunceliHamza ÇETİN
23.06.1993-TunceliErkan AYDIN
24.06.1993-BingölSelahattın AYSAN
5.08.1993-DiyarbakırM.Mecit YALÇIN
7.09.1993-DiyarbakırOsman ÇİÇEK
16.09.1993-TunceliAyhan KURAL
21.09.1993-DiyarbakırAli Şahap SALIK
29.09.1993-ŞanlıurfaGürez ŞİMŞEK
29.09.1993-ŞanlıurfaZeki ŞENOĞLU
6.10.1993-TunceliNurgül (KALE) ALADAĞ
6.10.1993-TunceliBayram ALADAĞ
7.10.1993-TunceliTaşkın SENGER
7.10.1993-TunceliOrhan BAKIŞ
7.10.1993-TunceliFevzi KATAR
7.10.1993-TunceliÜnal ATLI
22.10.1993-DiyarbakırEthem YAŞAR
22.10.1993-DiyarbakırA.Nurettin SOYER
22.10.1993-DiyarbakırAli YILDIRIM
22.10.1993-DiyarbakırHüseyin YAVUZ
24.10.1993-DiyarbakırZeki SAVRUK
25.10.1993-VanMehmet İZDAL
25.10.1993-BitlisAbdurrahman Nafiz ÖZBAĞRIAÇIK
25.10.1993-BitlisErgin KOMUT
25.10.1993-DiyarbakırFatih TEKİN
25.10.1993-DiyarbakırMehmet FİDAN
25.10.1993-BitlisYasemin TEKİN
25.10.1993-DiyarbakırSezgin KEÇECİ
25.10.1993-BitlisBayram TEKİN
26.10.1993-DiyarbakırAyşe KONAKÇI
26.10.1993-DiyarbakırNuman KONAKÇI
26.10.1993-DiyarbakırNeşe ALTEN
16.11.1993-DiyarbakırKemal SERT
21.11.1993-TunceliZafer ÖZDENİZ
21.11.1993-TunceliHalil KANDEMİR
29.12.1993-DiyarbakırMehmet DAYAN
1.01.1994-ElazığNahit ERGENE
22.02.1994-ŞırnakMustafa BOZ
1.03.1994-DiyarbakırHasan AKAN
7.04.1994-DiyarbakırM.Ali DURAK
20.04.1994-TunceliMetin GENÇDAL
29.04.1994-DiyarbakırRecep OYUR
29.04.1994-BatmanErkan ÖZCAN
17.05.1994-BatmanSıtkı ABDİOĞLU
3.06.1994-DiyarbakırKemal GÖÇER
5.06.1994-DiyarbakırM.Nuri DEMİRALP
11.09.1994-TunceliRüstem ŞEN
11.09.1994-TunceliMetin KAYNAR
11.09.1994-TunceliAli İhsan ÇETİNKAYA
11.09.1994-TunceliMustafa KARINCA
11.09.1994-TunceliBuminhan TEMİZKAN
11.09.1994-TunceliVedat İNAN
15.09.1994-DiyarbakırM.Şirin GÖKDERE
17.09.1994-TunceliAtilla AYDOĞDU
23.09.1994-BatmanAdnan TUNCA
23.09.1994-BatmanMustafa GÜMÜŞ
28.09.1994-AğrıSait KORKMAZ
8.10.1994-VanHayati KAPUKAYA
11.10.1994-ErzurumErsoy YORULMAZ
11.10.1994-ErzurumRagip KÖSE
11.10.1994-ErzurumNurullah SARAÇ
11.10.1994-ErzurumAli BULUT
5.11.1994-MardinErol ERCAN
5.11.1994-MardinAli YILDIZ
5.11.1994-MardinMehmet Zeki ÖDÜK
5.11.1994-MardinMahmut ÇATALKAYA
25.05.1995-BatmanŞeyho KURTULMUŞ
26.09.1995-DiyarbakırNecati ÇİÇEK
2.10.1995-ŞırnakHamza Halit SÜLÜN
12.10.1995-SivasHüseyin KOCABAŞ
30.10.1995-MardinGürkan ARITÜRK
30.10.1995-MardinÖkkeş KAYA
22.04.1996-KahramanmaraşHacı Ömer SERİN
22.04.1996-KahramanmaraşNurettin ASLAN
22.04.1996-KahramanmaraşAydın YILMAZ
23.04.1996-KahramanmaraşNurettin ARSLAN
22.06.1996-DiyarbakırAynur SARI
1.10.1996-DiyarbakırNesrin ÜNÜGÜR
1.10.1996-DiyarbakırCuma İBİŞ
1.10.1996-DiyarbakırMustafa Saadettin KÜÇÜK
1.10.1996-DiyarbakırUğur GÖREN
12.02.1997-BatmanBülent AY
1.09.1997-DiyarbakırLütfi ÖLMEZ
9.10.1997-MersinMustafa ÖZKAN
15.07.1998-HakkariErhan ÇAKMAK
4.09.2011-TunceliDilay KERMAN
16.07.2016-AnkaraYusuf ELİTAŞ
9.06.2017-BatmanŞenay Aybüke YALÇIN
12.07.2017-TunceliNecmettin YILMAZ

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