Enis Yıldırım'ın haberine göre milyonlarca öğrenci velisinin karne heyecanı yaşadığı ülkemizde en anlamlı karne hediyesini Eren Bülbül'ün annesi aldı.

Çarşıbaşı Anadolu Lisesi Müdürü Coşkun Çolak ve bir grup öğrenci, 11 Ağustos 2017 tarihinde PKK’lı teröristlerin yerini güvenlik güçlerine göstermek isterken açılan ateş sonucu teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’ü ziyaret etti.

Anne Ayşe Bülbül’ün elini öpen ve şehidin mezarını ziyaret eden öğrenciler, Eren Bülbül adına hazırlanan karneyi ve getirdikleri çiçeği anneye verdiler.

BÜTÜN NOTLARI 100



Çarşıbaşı Anadolu Lisesi tarafından Eren Bülbül adına hazırlanan karnede dersler kısmında Vatan Sevgisi, Cesaret, Vefa, Çalışkanlık, Saygı ve Sadakat yazarken bu derslerin karşısına ise 100 tam puan yazıldı. Karnede yer alan devamsızlık kısmında ise “Aramızda” yazması dikkat çekti. Sonuç kısmında doğrudan geçti,

kutucuğu işaretlenirken sınıf rehber öğretmeninin öğrenci hakkındaki görüşü kısmına ise “İyi ki Varsın Eren” yazdığı görüldü. Öğrenciler Eren'in mezarını da ziyaret etti. Okul müdürü bu anlamlı ziyarete sosyal medya hesabından paylaştı.